1 февруари е ден за почит към жертвите на комунистическия режим

01 Февр. 2026
Кървавият терор на Народния съд е сравним с национална катастрофа, последиците, от която се чувстват до ден-днешен. На снимката от ляво на дясно: проф. Богдан Филов, княз Кирил Преславски, ген. Никола Михов
Държавен архив
На 1 февруари се навършват 81 години от най-масовото произнасяне на напълно нелегитимни смъртни присъди в историята на страната ни от т.нар. „Народен съд“, който всъщност е създаден след окупацията на Царство България от Червената армия на СССР, припомня БТА. На 1 февруари 1945 г. Първи състав на „Народния съд“ осъжда на смърт десетки представители на политическото и военно ръководство на България.

Екзекутирани са 67 депутати и 22-ма министри, 47 генерали и висши офицери, 8 царски съветници, както и регентите на малолетния тогава цар Симеон Втори. Сред осъдените политици са министър-председателите Богдан Филов, Иван Багрянов и Добри Божилов.

Присъдите са изпълнени в нощта срещу 2 февруари. Според доклад на бившата Държавна сигурност от 09.09.1944 г. за девет месеца и по-късно в страната са изселени и убити общо 28 131 души  – свещеници, фабриканти, офицери. Години наред и след това продължават арести, въдворявания в затвори и лагери на хора, показали по някакъв начин, че не са съгласни с управлението и действията на комунистическата власт.

Президентите Желю Желев (1990 – 1997 г.) и Петър Стоянов (1997 – 2002 г.) полагат началото на традицията на отбелязването на този ден. През 2000 г. е приет закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. 

