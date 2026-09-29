В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС

България е сред страните в ЕС с най-висок дял на хора, живеещи в пренаселени жилища, показват данни на Евростат за 2025 г.

Средно за ЕС в пренаселени жилища са живеят 16,8% от жителите на Европейския съюз, почти на нивото на предходната 2024 г., когато са отчетени 16,9%. За България този показател е 35%, като ни изпреварват само Румъния и Латвия.

Смята се, че едно домакинство е пренаселено, ако домакинството не разполага със следния брой стаи: една стая за домакинството; по една стая за всяка двойка в домакинството; по една стая за всяко необвързано лице на възраст 18 или повече години; по една стая за всяка двойка необвързани лица от един и същи пол на възраст от 12 до 17 години; по една стая за всяка двойка деца на възраст под 12 години.

Изследването на Евростат показва също, че у нас е много висок и делът на младите хора, които живеят в пренаселени домакинства - 52.6% от хората на възраст от 15 до 29 години обитават пренаселени домове. Най-високи нива са регистрирани в Румъния (60,4%), Латвия (54,9%), като България е трета след тях. Най-малко пренаселени за младите хора са жилищата в Кипър (3,5%), Ирландия (7,4%) и Малта (7,7%), а средно за ЕС показателят е 26.9%.

Делът на пренаселеност сред младите намалява с напредването на възрастта. В ЕС той възлиза на 30,1% за лицата на възраст 15–19 години, 28,7% за тези на възраст 20–24 години и 21,8% за тези на възраст 25–29 години.

В държавите, където младите напускат дома на родителите си на по-късен етап, често се наблюдава по-голяма пренаселеност на жилищата. В България младите напускат семейството на средна възраст 27 години, приблизително такава е и средната възраст за ЕС като цяло - 26.3 години през 2025 г. Най-рано младите напускат дома във Финландия - средно на 21-годишна възраст, а най-късно - в Хърватия на 31-годишна възраст.