Кабинетът прехвърля лечението в чужбина към НЗОК

Детското здравеопазване и лечението в чужбина се прехвърлят от здравното министерство към бюджета на НЗОК. Това предвижда проектът на бюджет на касата за 2027 г., който вчера мина през надзорния съвет на институцията. Оттам определят бюджета като "стратегически завой към профилактиката, грижата за детското здраве, укрепването на извънболничната помощ и ключовата структурна реформа за консолидиране на разходите в НЗОК". Профилактиката обаче отново ще получи далеч по-малко, а основното перо отново ще са болниците и лекарствата. За мерки, насърчаващи извънболничната помощ, също не може да се говори. Като се изключат някои подобрения в търговете за лекарства, и в този бюджет няма реформи.

На пряко финансиране от НЗОК минават лечението в чужбина, генетични изследвания, диетични храни и уреди за деца и възрастни на стойност 44,76 млн. евро, както и помощните средства за хората с увреждания на стойност 26,12 млн. евро. Тук влизат и лекарства и средства извън пакета на касата. Възстановена е здравноосигурителната логика за децата, дадена е законова гаранция за непрекъснатост на лечението за редки и онкологични заболявания след 18 години, съкратени са сроковете за плащане при помощните средства и е въведен единен ценови контрол и спецификации, отбелязват от НЗОК.

Догодина касата ще разполага с 5,68 млрд. евро. Ръстът спрямо тазгодишния бюджет е 8,1%, или близо 427 млн. евро повече спрямо 2026 г. Тази година обаче детското здравеопазване и лечението в чужбина бяха в бюджета на здравното министерство. От общия бюджет за първична извънболнична помощ ще има близо 363 млн. евро, за специализирана извънболнична помощ сумата е 369 млн. евро, а за медико-диагностична дейност ще има 177 млн. евро.

Ще има три нови профилактични дейности – при децата от 7 до 18 г. ще се прави скрининг за детско затлъстяване, включително изследване на липиден профил и холестерол на 16-годишна възраст. Ще продължат да се плащат антибиотични и противоинфекциозни лекарства за домашно лечение на деца до 7 години. Ще има диспансерни прегледи при личните лекари за полиморбидни пациенти и нови диагнози за хронично бъбречно заболяване.

В болничната помощ е заложен целеви ресурс от близо 82 млн. евро за амбулаторни процедури за диагностика и диспансерно наблюдение с цел извеждане на дейности извън болниците. Осигурено е заплащането на биомаркерна диагностика и секвениране от следващо поколение в онкологията, макар че тук от години има проблеми с усвояването на заложените средства.

Експертите приветстват две мерки за контрол на разходите при медицинските изделия и онколекарствата. При новите медицински изделия ще има предварителна бюджетна проверка, а при онколекарствата ще се прилага 18-месечна среднопретеглена стойност.