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В Киев се провежда митинг за оставката на кмета Кличко

Днес, 17:28
Виталий Кличко подозира, че Зеленски иска да го отстрани
Стопкадър/Туитър
Виталий Кличко подозира, че Зеленски иска да го отстрани

В Киев се провежда митинг с искане за оставката на кмета Виталий Кличко. Наскоро конфликтът между кмета и президента се изостри.

Зеленски обвини Кличко за провала на отоплителния сезон и недостатъчната подготовка за руските удари срещу критичната инфраструктура.

Кметът отхвърля обвиненията и заявява, че президентската администрация подготвя почвата за отстраняването му от изборната длъжност.

Във Върховната рада вече се говори, че Зеленски иска да назначи на мястото на Кличко бившия ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк. Малюк оглавяваше СБУ до 5 януари 2026 г. и подаде оставка, след като гръмна скандалът "Миндичгейт".  Тимур Миндич е украински бизнесмен, продуцент, съсобственик на студио „Квартал-95“ и близък приятел на президента Володимир Зеленски. Разследванията разкриват мащабна корупция и влияние върху висши държавни назначения, енергийния сектор (включително "Енергоатом", "Укренерго", министерства), държавни предприятия и финансови институции.

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