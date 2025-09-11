NASA забранява на китайски граждани с визи да участват в програмите ѝ

NASA забранява на китайски граждани с валидни визи да се включват в нейните програми заради засилващото се съревнование в космическата надпревара между двете страни, предава АФП.

''NASA е предприела вътрешни мерки, касаещи китайски граждани, включително ограничаване на физическия и кибернетичен достъп до съоръженията ни, материали и мрежи, за да се гарантира сигурността на нашата работа'', заяви говорителката на NASA Бетани Стивънс.

Според "Блумбърг" китайски граждани са били допускани да работят като изпълнители или студенти, участващи в изследвания, но не като служители на агенцията. На 5 септември обаче няколко души, пожелали да останат анонимни, разказаха, че внезапно са блокирани от системите и са им забранени присъствени срещи.

Това се случва на фона на нарастваща анти-Тръмп и антикитайска реторика по време на управлението на президента Доналд Тръмп. САЩ и Китай се състезават за изпращане на екипажи до Луната.

Американската програма Artemis, продължение на кацанията на Аполо от 1969–1972 г., планира кацане през 2027 г., но се сблъсква с превишаване на разходите и забавяния.

Китай, от своя страна, цели да приземи своите тайконавт“ до 2030 г. и напоследък постига по-добри резултати по спазване на срокове.

Китай също така се стреми да стане първата страна, която ще върне проба от повърхността на Марс, като роботизирана мисия е планирана за стартиране през 2028 г. и връщане на скали възможно най-рано до 2031 г.

Междувременно администрацията на Тръмп е сигнализирала чрез бюджетното си предложение, че иска да анулира планираната мисия Mars Sample Return, съвместен проект с Европейската космическа агенция.

Тя е намекнала, че задачата може да бъде изпълнена чрез пилотирана мисия, въпреки че конкретни подробности засега не са предоставени.