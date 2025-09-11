Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

NASA забранява на китайски граждани с визи да участват в програмите ѝ

Днес, 10:53
Pixabay

NASA забранява на китайски граждани с валидни визи да се включват в нейните програми заради засилващото се съревнование в космическата надпревара между двете страни, предава АФП.

''NASA е предприела вътрешни мерки, касаещи китайски граждани, включително ограничаване на физическия и кибернетичен достъп до съоръженията ни, материали и мрежи, за да се гарантира сигурността на нашата работа'', заяви говорителката на NASA Бетани Стивънс.

Според "Блумбърг" китайски граждани са били допускани да работят като изпълнители или студенти, участващи в изследвания, но не като служители на агенцията. На 5 септември обаче няколко души, пожелали да останат анонимни, разказаха, че внезапно са блокирани от системите и са им забранени присъствени срещи.

Това се случва на фона на нарастваща анти-Тръмп и антикитайска реторика по време на управлението на президента Доналд Тръмп. САЩ и Китай се състезават за изпращане на екипажи до Луната.

Американската програма Artemis, продължение на кацанията на Аполо от 1969–1972 г., планира кацане през 2027 г., но се сблъсква с превишаване на разходите и забавяния.

Китай, от своя страна, цели да приземи своите тайконавт“ до 2030 г. и напоследък постига по-добри резултати по спазване на срокове.

Китай също така се стреми да стане първата страна, която ще върне проба от повърхността на Марс, като роботизирана мисия е планирана за стартиране през 2028 г. и връщане на скали възможно най-рано до 2031 г.

Междувременно администрацията на Тръмп е сигнализирала чрез бюджетното си предложение, че иска да анулира планираната мисия Mars Sample Return, съвместен проект с Европейската космическа агенция.

Тя е намекнала, че задачата може да бъде изпълнена чрез пилотирана мисия, въпреки че конкретни подробности засега не са предоставени.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАСА, NASA

Още новини по темата

NASA изстреля ракети в Северното сияние
29 Март 2025

Космическите "заложници" се върнаха на Земята
19 Март 2025

НАСА започна съкращения заради заповед на Тръмп
12 Март 2025

Blue Ghost 1 успешно кацна на Луната
02 Март 2025

Сондата на НАСА оцеля след "допира" до Слънцето
28 Дек. 2024

НАСА отложи полета до Луната
05 Дек. 2024

Наученото на Луната е само спирка по пътя до Марс

03 Ноем. 2024

Шефът на НАСА идва в България
17 Окт. 2024

Екипажът на Boeing Starliner може да остане на МКС до 2025 г.
09 Авг. 2024

Мисия на NASA се отлага заради проблеми със Starliner
08 Авг. 2024

Марсоход направи удивително откритие
27 Юли 2024

НАСА ще разреши завръщането на Boeing Starliner от МКС след анализ
22 Юли 2024

40-килограмова отломка от SpaceX Crew Dragon намерена в САЩ
03 Юли 2024

Международната космическа станция скоро ще бъде унищожена
28 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар