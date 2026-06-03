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Първият шампионски екип на Пеле излиза на търг

Sotheby's предлага на аукцион фланелката на Краля от финала на Мондиал 1958

Днес, 07:25
Фланелката с №10 на Пеле от финала през 1958 г.
Сотбис
Фланелката с №10 на Пеле от финала през 1958 г.

Докато феновете се поготвят готвят за световното първенство, екипът на Краля на футбола Пеле в един от най-бляскавите моменти от неговата кариера излиза на търг.

Фланелка с №10 на Едсон Арантес до Насименто от финала на през 1958 г. в Стокхолм ще бъде обект на онлайн наддаване в периода 29 юни и 16 юли, съобщи голямата нюйоркска аукционна къща Sotheby's.

„Това е дрехата, носена от един от най-великите футболисти в историята в нощта, в която започна неговото царуване“, заяви Брам Уохтър, шеф на отдела за модерни колекционерски предмети на Sotheby's.

Пеле е с тази фланелка в първия си финал на световното първенство. Тогава той е едва на 17 години и бележи два гола при победата на Бразилия с 5:2 срещу домакините от Швеция на стадион „Расунда“. Пеле и до днес остава най-младият футболист, вкарвал гол на световен финал.

От Sotheby's прилагат и снимкови доказателства и документи, от които личи, че именно това е оригиналният екип (на снимката вдясно), който по онова време е бил изработен ръчно за всеки от бразилските национали.Периодът на търга включва и изложба, започваща на 1 юли в сградата на аукционната къща в Ню Йорк.

Пеле, който почина на 82-годишна възраст през декември 2022 г. от рак на дебелото черво, е подарил фланелката веднага след финала на своя съквартирант и съотборник Дида - резерва във финалния мач. Тя е останала в семейството на Дида десетилетия, преди да бъде прибрана в бразилски музей и в крайна сметка придобита през 2004 г. от настоящия си собственик, който остава анонимен.

Първият гол на бразилската легенда на финала през 1958 г. е един от най-добрите в историята на световните първенства, според фенове и играчи. В 55-ата мин. Пеле контролира топката с гърди, прехвърля я над шведски защитник и отбелязва. Вторият гол е с глава в 90-ата мин. Вава също вкарва два пъти за Бразилия, а веднъж се разписва Марио Загало, докато за домакините от Швеция бележат Нилс Лидхолм и Агне Симонсон.

Brazil 5x2 Sweden Highlights (1958 World Cup - Final)
The best plays of the match between Brazil and Sweden in Solna's Rasunda Stadium for the 1958 FIFA World Cup Final.Os melhores momentos do jogo entre Brasil ...
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Пеле спечели своята трета световна титла в Мексико 1970 г. и остава единственият футболист с това постижение. Тогава Бразилия победи на стадион "Ацтека" тима на Италия с 4:1, а Краля отбеляза първия гол в мача.

На 11 юни, с двубоя Мексико - Южна Африка, "Ацтека" ще стане първият стадион в историята, приел мачовете на откриването на три световни шампионата - 1970, 1986 и 2026 г.

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