Първият шампионски екип на Пеле излиза на търг

Докато феновете се поготвят готвят за световното първенство, екипът на Краля на футбола Пеле в един от най-бляскавите моменти от неговата кариера излиза на търг.

Фланелка с №10 на Едсон Арантес до Насименто от финала на през 1958 г. в Стокхолм ще бъде обект на онлайн наддаване в периода 29 юни и 16 юли, съобщи голямата нюйоркска аукционна къща Sotheby's.

„Това е дрехата, носена от един от най-великите футболисти в историята в нощта, в която започна неговото царуване“, заяви Брам Уохтър, шеф на отдела за модерни колекционерски предмети на Sotheby's.

Пеле е с тази фланелка в първия си финал на световното първенство. Тогава той е едва на 17 години и бележи два гола при победата на Бразилия с 5:2 срещу домакините от Швеция на стадион „Расунда“. Пеле и до днес остава най-младият футболист, вкарвал гол на световен финал.

От Sotheby's прилагат и снимкови доказателства и документи, от които личи, че именно това е оригиналният екип (на снимката вдясно), който по онова време е бил изработен ръчно за всеки от бразилските национали.Периодът на търга включва и изложба, започваща на 1 юли в сградата на аукционната къща в Ню Йорк.

Пеле, който почина на 82-годишна възраст през декември 2022 г. от рак на дебелото черво, е подарил фланелката веднага след финала на своя съквартирант и съотборник Дида - резерва във финалния мач. Тя е останала в семейството на Дида десетилетия, преди да бъде прибрана в бразилски музей и в крайна сметка придобита през 2004 г. от настоящия си собственик, който остава анонимен.

Първият гол на бразилската легенда на финала през 1958 г. е един от най-добрите в историята на световните първенства, според фенове и играчи. В 55-ата мин. Пеле контролира топката с гърди, прехвърля я над шведски защитник и отбелязва. Вторият гол е с глава в 90-ата мин. Вава също вкарва два пъти за Бразилия, а веднъж се разписва Марио Загало, докато за домакините от Швеция бележат Нилс Лидхолм и Агне Симонсон.

Brazil 5x2 Sweden Highlights (1958 World Cup - Final) The best plays of the match between Brazil and Sweden in Solna's Rasunda Stadium for the 1958 FIFA World Cup Final.Os melhores momentos do jogo entre Brasil ... Brazil 5x2 Sweden Highlights (1958 World Cup - Final) The best plays of the match between Brazil and Sweden in Solna's Rasunda Stadium for the 1958 FIFA World Cup Final.Os melhores momentos do jogo entre Brasil ...

Пеле спечели своята трета световна титла в Мексико 1970 г. и остава единственият футболист с това постижение. Тогава Бразилия победи на стадион "Ацтека" тима на Италия с 4:1, а Краля отбеляза първия гол в мача.

На 11 юни, с двубоя Мексико - Южна Африка, "Ацтека" ще стане първият стадион в историята, приел мачовете на откриването на три световни шампионата - 1970, 1986 и 2026 г.