В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска

Анна Политковска бе застреляна преди 20 години на рождения ден на Путин

В Москва и Санкт Петербург граждани донесоха свещи и цветя на възпоменателни места по повод 20-годишнината от убийството на независимата журналистка Анна Политковска.

В столицата бяха положени цветя на гроба на журналистката в Троекуровското гробище и пред входа на жилищната сграда, край който Политковская беше застреляна. Там беше поставена и нова възпоменателна плоча. В Санкт Петербург цветя бяха положени пред Соловецкия камък.

Сред дошлите да почетат паметта на Политковская бяха представители на московското отделение на „Яблоко“, включително председателят на регионалната организация Кирил Гончаров. „Дори ако цветята, които положихме, и портретите бъдат премахнати след 5–10 минути, аз съм напълно убеден, че тук ще дойдат нови хора <...>. Паметта при всички случаи ще живее, тя продължава да живее и никакви варварски постъпки няма да променят това“, каза той.

Анна Политковска пишеше за нарушенията на човешките права в Чечения и често критикуваше руските власти. По делото за убийството на журналистката бяха осъдени подполковникът от милицията Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братята Махмудови - Рустам, Ибрагим и Джабраил. Те получиха присъди от 11 години лишаване от свобода до доживотен затвор.

Трима от осъдените отдавна са на свобода, като един от тях е помилван с указ на Путин заради участието си във войната срещу Украйна. Сега предсрочно освободените живеят в столичния регион.

Поръчителите на престъплението не бяха открити, а давностният срок по делото изтече през 2021 г. Роднините и съратниците на Политковска неведнъж са заявявали, че властите в Чечения са замесени в убийството ѝ.