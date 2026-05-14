Първият зъболекар в историята е бил неандерталец от Сибир

Неандерталците са били много по-напреднали в методите за лечение, отколкото предполагаме. Изследване на зъб, открит в Сибир, разкрива, че преди близо 60 хилядолетия е била извършена "операция" върху инфектиран кътник, предава Си Ен Ен.

Изследователи са открили долния кътник на възрастен неандерталец в пещерата Чагирская в днешна Русия, разположена в югозападната част на Сибир. Наречен "Чагирская" 64, зъбът се откроява сред десетките, открити в пещерата, защото коронката му има дълбока, неправилна дупка, която се простира чак до пулпната камера, където има нерви и кръвоносни съдове. Дупката заема по-голямата част от дъвкателната повърхност на зъба.

Учените са допълнително заинтригувани от драскотините около дупката, което предполагало манипулация с помощта на някакъв вид инструмент. Фино заострени каменни инструменти, открити също в пещерата, предоставят възможни улики за това какво е направило следите по зъба.

Многобройни сканирания на неандерталския зъб, както и експерименти с инструменти върху съвременни човешки зъби, предполагат, че някой по същество е пробил кухината. Това доказателство сочи към най-ранния известен случай на интервенция в зъбната кухина в човешката еволюционна история, се казва в проучване, публикувано в списанието PLOS One.

Изненадващото е, че неандерталците явно са успявали да издържат на изключително болезнени процедури без упойка. Това поведение надхвърля чисто инстинктивното самолечение, наблюдавано при шимпанзетата. Става въпрос за по-широка култура на социална подкрепа, при която болните и ранените са получавали храна, защита и реална помощ.