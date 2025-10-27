Медия без
Кометата Лемън ни предлага впечатляващо небесно зрелище

Днес, 11:53
Кометата Лемън, снимана на 3 октомври 2025 г.
Х/Михаел Йегер и Гералд Реман
Кометата Лемън, снимана на 3 октомври 2025 г.

Опитни астрономи и ловци на комети от седмици насам насочват телескопите си към кометата C/2025 A6 (Lemmon), използвайки високотехнологична апаратура, за да уловят редкия ѝ полет през вътрешната част на Слънчевата система. Обработените им снимки показват, че тя е изключително активна и динамична - с опашка, в която се виждат възли и струпвания от материал.

Засега кометата не впечатлява особено с яркост, но астрономите, които наблюдават поведението ѝ, стават все по-оптимистични: възможно е тя да стане видима с невъоръжено око в края на октомври 2025 г., дори с развита опашка, каквато не се вижда често, разказва Би Би Си.

C/2025 A6 (Lemmon) е открита на 3 януари 2025 г. от астронома Дейвид С. Фълс в рамките на програмата Mount Lemmon Survey - проект за откриване на обекти в близост до Земята, осъществяван от обсерваторията "Стюард" на Университета на Аризона. Наблюденията се извършват с 1,5-метровия телескоп.

При откриването си кометата е изглеждала като едва забележима светлинна точка с яркост около +21,5 звездна величина. Последвалите наблюдения обаче бързо разкрили кометна активност, поради което получила официалното си обозначение C/2025 A6 (Lemmon). Изчисленията на орбитата ѝ показали, че тя е навлизала във вътрешната Слънчева система за последен път преди повече от хилядолетие - вероятно още през Средновековието.

Първоначалните прогнози сочели, че кометата ще достигне максимум около +10 звездна величина при най-близкия си подход към Слънцето - твърде слаба, за да бъде видима без телескоп. Когато на 2 юли 2025 г. преминала зад Слънцето и изчезнала в неговия блясък, малцина очаквали от нея нещо повече.

Но кометите често обичат да изненадват дори най-опитните си наблюдатели. Когато C/2025 A6 (Lemmon) се появила отново на утринното небе в средата на август 2025 г., тя била значително по-ярка от очакваното - вероятно вследствие на внезапен изблик на активност от нейното ледено ядро. Това привлякло вниманието на астрономическата общност и нарастващ брой наблюдатели започнали да следят развитието ѝ с надеждата, че в края на октомври 2025 г. тя ще предложи едно от най-впечатляващите небесни зрелища на годината.

