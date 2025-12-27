Медия без
Говорителката на Тръмп чака бебе

Днес, 10:07
28-годишната Карълайн Левит чака второ дете
28-годишната Карълайн Левит чака второ дете

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит снощи съобщи, че през май очаква второто си дете, което ще бъде момиче, предадоха Ройтерс и БТА.

Двадесет и осем годишната Левит обяви бременността си в публикация в социалната мрежа "Инстаграм", като показа корема си на фона на коледно дърво.

Сътрудничката на американския президент Доналд Тръмп е най-младата, заемала поста на говорител на Белия дом.

"Съпругът ми и аз сме развълнувани от нарастването на нашето семейство и с нетърпение очакваме синът ни да стане батко", написа тя. "Изключително съм благодарна на президента Тръмп и на нашата началничка на канцеларията Сюзи Уайлс за тяхната подкрепа и за създаването на просемейна среда в Белия дом", добави Левит.

