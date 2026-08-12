Археолози откриха скелет на човек, който се е криел от пожар в Деултум

Facebook/Archaeologia Bulgarica Човекът е намерил убежище в питоса, свил се е там с колене, долепени към брадичката и лице, насочено надолу.

Скелет на млад човек, свил се в голям керамичен съд, е открит при проучването на новооткрита късноантична привратна кула в Деултум. Находката дава нови сведения за драматичните събития, разиграли се в римската колония край село Дебелт преди векове, съобщава Archaeologia Bulgarica, като цитира ръководителя на археологическите разкопки проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Черепът и костите са намерени в питос/долиум – голям керамичен съд, използван за съхранение на храни. Положението на тялото показва, че човекът вероятно е попаднал там в опит да се скрие от опасност. "Има следи от силен пожар, вероятно предизвикан от вражеско нападение. Деултум е атакуван многократно през IV-VI век", коментира проф. Вагалински. По думите му човекът е потърсил убежище в питоса и се е свил вътре, с колене, долепени до брадичката, и лице, насочено надолу.

Особено интересна е находката на оръжия до него. В дясната си ръка човекът е стискал железен нож, а втори, по-малък нож е бил окачен на халка. Въпреки това археолозите смятат, че той не е бил воин. Човекът не е правил опити да излезе, вероятно се е задушил при пожара, смята проф. Вагалински.

Засега археолозите заключват, че останките са на млад човек. Предстои антропологичен анализ, който трябва да даде повече информация за него. Очаква се и допълнително уточняване на датировката на нападението, при което вероятно е възникнал пожарът.