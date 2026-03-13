Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Земетресение 5.5 по Рихтер разтърси Централна Турция

Към момента няма данни за пострадали хора и сериозни щети

Днес, 07:20

Земетресение със среден магнитуд от 5,5 по скалата на Рихтер разтърси рано тази сутрин централната част на Турция, съобщиха турските власти. Трусът е накарал местни жители да излязат през нощта по улиците, въпреки студа, но няма съобщения за пострадали или за щети.

Епицентърът на земетресението е бил в град Никсар, окръг Токат, на дълбочина 6,4 км, според турската агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е регистриран в 3:35 ч. местно време (2:35 ч. българско) и е бил усетено в няколко окръга.

Според агенцията, няма съобщения за „неблагоприятни събития”. Новинарският канал "Хабертюрк" обаче съобщи, че много местни жители са били забелязани да чакат в колите си или по улиците, независимо от студа, страхувайки се да се приберат по домовете си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

земетресение в Турция

Още новини по темата

В Истанбул очакват още по-силен трус
24 Апр. 2025

Турски съд прати в затвора собственика и проектанта на хотел

25 Дек. 2024

Хенри Кавил дари $ 1 млн. за пострадалите от земетресението в Турция
07 Март 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?