Земетресение 5.5 по Рихтер разтърси Централна Турция

Земетресение със среден магнитуд от 5,5 по скалата на Рихтер разтърси рано тази сутрин централната част на Турция, съобщиха турските власти. Трусът е накарал местни жители да излязат през нощта по улиците, въпреки студа, но няма съобщения за пострадали или за щети.

Епицентърът на земетресението е бил в град Никсар, окръг Токат, на дълбочина 6,4 км, според турската агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е регистриран в 3:35 ч. местно време (2:35 ч. българско) и е бил усетено в няколко окръга.

Според агенцията, няма съобщения за „неблагоприятни събития”. Новинарският канал "Хабертюрк" обаче съобщи, че много местни жители са били забелязани да чакат в колите си или по улиците, независимо от студа, страхувайки се да се приберат по домовете си.