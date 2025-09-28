Започнаха решаващите избори в Молдова

Започна гласуването на парламентарните избори в Молдова.

Към 17:40 часа са гласували 1 344 132 души, над 44%, като от тях 209 000 са гласували в чужбина. Гласувалите в Беларус и Русия са съответно 259 и 3556 души

Отворени са общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави, съобщиха местните медии. Изборите се смятат за решаващи за страната, която е на кръстопът между Европа и Русия.

Дванадесет от избирателните секции са в Приднестровието – сепаратистки проруски регион, който провъзгласи международно непризната независимост след кратка война през 1992 г. Русия все още поддържа там контингент от около 1500 войници.

В 10 държави – САЩ, Канада, Норвегия, Швеция, Финландия, Исландия, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия – за първи път на парламентарни избори може да се гласува по пощата. Централната избирателна комисия обяви снощи, че са получени 2055 плика с гласове от тези страни. Опозицията критикува малкия брой секции в Русия, където те са само две, както и гласуването по пощата.

Право на глас имат близо 3,3 млн. души, включително живеещите в чужбина молдовци.

Прагът за влизане в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Общо 22 партии, коалиции и независими кандидати са регистрирани за участие. Избирателната система е пропорционална, като цялата страна е един избирателен район. Изборите се признават за валидни, ако поне една трета от регистрираните избиратели са гласували.

Централната избирателна комисия (ЦИК) не допусна до участие няколко партии с мотив, че са свързани с Русия и с молдовския олигарх Илан Шор, който бе осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор по дело, наречено „кражбата на века“, във връзка с изчезването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г. Шор намери убежище в Русия.

През последните дни ЦИК на Молдова изключи от участие в изборната надпревара още две проруски партии – „Сърцето на Молдова“, която е част от опозиционния Патриотичен блок, и партията „Велика Молдова“ поради подозрения за незаконно финансиране.