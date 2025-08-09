Япония отбелязва 80 г. от атомната бомбардировка над Нагасаки

ЕПА/БГНЕС Жители на Нагасаки се молят по време на сутрешна литургия в градската катедрала Ураками в памет на жертвите от ядрената бомбардировка на 9 август 1945 г.

Япония отбелязва 80-годишнината от атомната бомбардировка над Нагасаки. Двойните камбани на катедралата в града зазвъняха в унисон в часа на атаката отпреди осем десетилетия. На 9 август 1945 г., в 11:02 ч. местно време, три дни след ядрената атака над Хирошима, САЩ хвърлят втора атомна бомба над Нагасаки.

Навръх годишнината градът предупреди, че заплахата от ядрена война в света днес става все по-голяма, и призова човечеството да се поучи от историята и Нагасаки да остане последният град, пострадал от подобно унищожение, предаде агенция Киодо.

"Екзистенциалната криза на човечеството стана неизбежна за всеки един от нас, който живее на Земята", каза кметът Широ Сузуки в Декларация за мир, прочетена по време на ежегодната възпоменателна церемония. Той очерта мрачна картина за бъдещето на света, който е попаднал в "порочен кръг на конфронтация и фрагментация", предаде БТА.

Освен че призова световните лидери да предприемат конкретни действия за премахване на ядрените оръжия, Сузуки отбеляза, че миналата година "Нихон Хинданкьо", най-голямата японска организация на оцелелите от атомните бомбардировки, е била удостоена с Нобеловата награда за мир. Отличието според кмета е нагледен пример за това колко силно може да бъде гражданското общество, когато е единно.

"Не е ли тъкмо тази перспектива на "глобалния гражданин“ движещата сила за обединяването на нашия фрагментиран свят?“, каза той.

Точно в 11:02 ч. сутринта местно време беше запазена запазена минута мълчание. Това е часът, в който в заключителните дни на Втората световна война плутониевото устройство с кодовото име "Дебеланкото" е пуснато от американски бомбардировач и се взривява над пристанището на града. До бомбардировката се стига след тази в Хирошима, с което Нагасаки става вторият в световната история град, станал мишена на ядрено нападение.

В словото си японският премиер Шигеру Ишиба потвърди дългогодишния ангажимент на страната си да не притежава, произвежда или позволява разполагането на ядрени оръжия.

Японското правителство ще работи неотклонно начело на глобалните усилия за "изграждането на свят без ядрена война и без ядрени оръжия", посочи министър-председателят, макар че не засегна въпроса за Договора за забрана на ядрените оръжия от 2021 г., подписан от редица страни по света на конференция на ООН - въпреки призивите на Хирошима и Нагасаки Япония да се присъедини към него.

На възпоменателното събитие в Парка на мира в Нагасаки присъстваха представители на 94 страни и региона.