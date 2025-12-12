Вече 27 дни лодки с бежанци не са минавали Ламанша

Великобритания е на път да отбележи една от най-големите за последните седем години пауза в пристигането на регистрирани мигранти, достигнали страната след прекосяване на Ламанша, предадоха ДПА и БТА.

Според най-новите данни на британското вътрешно министерство последно до британските брегове с лодка през Ламанша са достигнали мигранти на 14 ноември. Оттогава до 11 декември включително не са регистрирани мигранти, пристигнали в страната, а това е период от 27 дни.

Ако и днес не пристигнат мигранти, този период ще се удължи до 28 дни, което ще бъде най-дългият непрекъснат период от есента на 2018 г. насам.

Декември традиционно е един от най-спокойните месеци за преминаване на Ламанша, като комбинацията от ниски температури, лоша видимост, по-малкото дневна светлина и буреносното време правят пътуването особено трудно, отбелязва ДПА. Най-голям брой прекосявания от мигранти на Ламанша, регистрирани някога през месец декември, е имало през 2024 г., като тогава са дошли 3254 души.

Период от 28 дни подред без преминавания през Ламанша би представлявал най-дългият период без пристигания след 48-дневния период от 2 септември до 19 октомври 2018 г. включително.

Тази година обаче вероятно ще бъде втората по брой на пристигналите с малки лодки мигранти от началото на отчитането на данните през 2018 г.

Рекордът е 45 774 пристигнали, отбелязан през 2022 г. Общият брой за 2025 г. в момента е 39 292, което вече е повече от всяка друга година с изключение на 2022 г., но за да се постави нов рекорд, от сега до края на декември трябва да пристигнат още 6483 души.

През последните месеци правителството засили усилията си да възпрепятства мигрантите да прекосяват Ламанша, но се очаква мерките да дадат резултат едва през следващата година.

В сряда вицепремиерът Дейвид Лами се срещна с министри от държавите членки, подписали Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), които се съгласиха да обмислят реформа на договора и да се справят с нелегалната миграция в рамките на съществуващата правна рамка.

Решението да се работи с европейските партньори по член 3 от ЕКПЧ – защита срещу изтезания и нечовешко отношение – следва реформите в областта на убежището, обявени от вътрешната министърка Шабана Махмуд миналия месец, с цел да се улесни депортирането на хора от страната. Тя потвърди, че ще бъдат внесени промени, целящи статутът на бежанец в Обединеното кралство да бъде временен, подлежащ на преразглеждане на всеки 30 месеца и бежанците да бъдат изпращани в родните си страни, ако те се считат за безопасни.

Междувременно по-рано този месец влезе в сила Законът за гранична сигурност, убежище и имиграция, който позволява на правоприлагащите органи да използват правомощия от типа на тези за борба с тероризма, за да се справят с бандите за трафик на хора.