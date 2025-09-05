Тръмп ще преименува Пентагона на Министерство на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише днес указ за преименуване на американското Министерство на отбраната на "Министерство на войната", заяви снощи официален представител на Белия дом, предаде БТА, като цитира Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че тази стъпка ще постави клеймото на Тръмп и върху най-голямата институция в американското правителство.

Указът ще упълномощи министъра на отбраната Пийт Хегсет, Министерството на отбраната и подчинените му служители да използват вторични титли като "министър на войната", "Министерство на войната" и "заместник-министър на войната" в официалната кореспонденция и публичните комуникации, се казва в информационен бюлетин на Белия дом.

Стъпката ще инструктира Хегсет да препоръча законодателни и изпълнителни действия, необходими за това преименуването да стане постоянно.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп се зае да преименува редица места и институции, включително Мексиканския залив, и да възстанови оригиналните имена на военни бази, които бяха променени след протестите за расова справедливост.

Промяната на името на министерства е рядко срещано и изисква одобрение от Конгреса на САЩ. Съпартийците на Тръмп от Републиканската партия обаче имат малко мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, а лидерите на партията в Конгреса не проявяват желание да се противопоставят на инициативите на Тръмп.

Американското Министерство на отбраната се наричаше Министерство на войната до 1949 г., когато Конгресът на САЩ обедини армията, флота и военновъздушните сили след Втората световна война. Името бе избрано отчасти да покаже, че в ядрената ера САЩ се фокусират върху предотвратяването на войни, твърдят историците.

Повторната промяна на името на Министерството на отбраната ще бъде скъпо и ще изисква актуализиране на табелите и бланките, използвани не само от служителите на Пентагона във Вашингтон, но и от американските военни бази по целия свят, отбелязва Ройтерс.