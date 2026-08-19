Съветник на Милей и Жаир Болсонаро е арестуван за заговор за убийство

Аржентинският политически стратег Фернандо Черимедо е арестуван в Боливия, след като жена, която твърди, че е бременна от него, е оцеляла след стрелба и сега го обвинява в организирането на нападението, предава Buenos Aires Times.

Бившата кандидатка за конгреса от лявата партия MAS Надя Белер е била простреляна три пъти пред хотел в Санта Круз в понеделник вечерта от двама души, облечени като куриери. Белер се възстановява в интензивно отделение, откъдето е говорила с медии и прокурори. Нападателите са откраднали чантата и телефона ѝ преди да избягат. В интервю от болничното си легло Белер каза пред местния телевизионен оператор DTV, че е отишла в хотела по искане на Черимедо.

Самият Черимедо е арестуван, след като е слязъл от самолет на летището в Санта Круз и е разследван за опит за убийство, каза главният прокурор Роджър Мариака пред репортери. Мариака допълни, че прокурорите ще поискат от съдия да разпореди предварително задържане на Черимедо.

Фернандо Черимедо е работил по политически кампании в региона, включително успешната кампания на Хавиер Милей през 2023 г. в Аржентина. Той също така е съветвал кампанията на боливийския президент Родриго Пас през 2025 г. и е работил с политическото движение на Жаир Болсонаро в Бразилия.

Черимедо беше официално заподозрян от бразилската федерална полиция през 2024 г. като част от разследването на опита за преврат, за който Жаир Болсонаро по-късно беше осъден на 27 години затвор. Федералните прокурори обаче в крайна сметка не повдигнаха обвинения срещу Черимедо. Той е близък и до Едуардо Болсонаро, синът на Жаир Болсонаро.