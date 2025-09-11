Посланикът на Великобритания в САЩ е уволнен заради връзки с Епщайн

Лидерът на Великобритания Киър Стармър уволни посланика си във Вашингтон Питър Манделсън след нови разкрития за приятелството на дипломата с починалия сексуален престъпник Джефри Епщайн.

Наричан ''принцът на мрака'' по време на кариерата си като медиен пиар, Манделсън бе принуден да подаде оставка два пъти от лейбъристкото правителство на Тони Блеър в края на 90-те и началото на 2000-те години заради обвинения в неправомерно поведение.

Външното министерство на Великобритания заяви, че премиерът е поискал от външния министър Ивет Купър да отзове Манделсън като посланик ''в светлината'' на новопоявили се имейли, които той е писал на Епщайн.

''Дълбочината и обхватът на отношенията между Питър Манделсън с Джефри Епщайн са съществено различни от тези, които бяха известни по време на назначаването му'', се казва в изявлението, цитирано от АФП. "Предположението на Питър Манделсън, че първата присъда на Джефри Епщайн е била неправилна и трябва да бъде обжалвана, е нова информация. В светлината на това и с оглед на жертвите на престъпленията на Епщайн, той е отстранен от поста посланик с незабавен ефект'', се добавя в изявлението.

Уволнението идва, след като The Sun и Bloomberg съобщиха, че Манделсън е изпратил подкрепящи съобщения на Епщайн, докато финансистът е бил разследван в САЩ за сексуални престъпления през 2008 г. В имейлите е казал на Епщайн, че е на разположение, когато има нужда го приканил да ''да не забравя изкуството на войната'', докато се занимава с прокурорите.

Манделсън също така е казал на Епщайн да се бори за предсрочно освобождаване малко преди да получи 18-месечна присъда след самопризнания, че е набавил дете за проституция.

''Много те уважавам'', пише Манделсън само ден преди Епщайн да влезе в затвора.

След публикуването на тези разкрития 71-годишният Манделсън заяви пред Би Би Си, че се е доверил на уверенията за невинността на Епщайн, които по-късно се оказали неверни.