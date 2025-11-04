Медия без
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Днес, 13:32

На 84-годишна възраст почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни.

Чейни е беше шеф на кабинета на президента Джералд Форд, след което стана министър на отбраната в  администрацията на Джордж Х. У. Буш , преди да стане 46-ият вицепрезидент на САЩ в администрацията на Джордж У. Буш (от 20 януари 2001 г. до 20 януари 2009 г.)

Чейни е определян като най-влиятелния вицепрезидент в историята на САЩ. По време на мандата си като вицепрезидент, той имаше водеща роля в отговора на администрацията на Буш след атентатите от 11 септември и в координирането на "войната срещу тероризма", включително инвазията в Ирак през 2003 г., оправдана с твърдения за оръжия за масово унищожение.

Чейни ръководеше Групата за развитие на национална енергийна политика (ГРНЕП), в която участваха и представители на енергийната индустрия, което доведе до обвинения в непочтени връзки след фалита на Енрон.

