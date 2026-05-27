Най-издирваната жена в Германия влиза в затвора след 30 г. укриване

Даниела Клете, бивш член на германската радикална левичарска групировка Фракция "Червена армия", бе осъдена на 13 години затвор от германски съд за серия въоръжени обири, извършени през близо 30-те години, докато се е укривала, предава ДПА. "Най-издирваната жена в Германия" беше арестувана в апартамента си в Берлин през февруари 2024 г., където е живяла години наред под друго име.

67-годишната Клете се укрила още преди Фракцията "Червена армия" да се разпусне. Организацията, съществувала от 1968 г. до 1998 г., е действала във ФРГ и Западен Берлин и е отговорна за убийствата на 34 души и обирите на 31 банки. Участниците ѝ разглеждат дейността си като градска партизанска война против държавния апарат и буржоазната класа.

Клете е водила нормален живот в модерния берлински квартал Кройцберг. Смята се, че там тя редовно посещавала тренировки по капоейра – афро-бразилско бойно изкуство. Смята се, че откриването на нейни снимки с групата ѝ по капоейра на ежегодния карнавал на културите в Берлин е довело до нейното идентифициране и арест. Служители на реда открили скривалище с оръжия и фалшива базука в апартамента ѝ, както и фалшиви документи за самоличност, перуки, злато и 240 000 евро в брой, за които се смята, че са от приходите от грабежите.

Клете се изправи пред съда през март 2025 г., обвинена в опит за убийство, незаконно притежание на огнестрелни оръжия и грабеж при утежняващи вината обстоятелства. Според обвинението тя го е е извършила заедно със съучастниците Бурхард Гарвег и Ернст-Фолкер Щауб, двама други бивши членове на същата групировка. Гарвег и Щауб все още са в неизвестност и се смята, че Клете е предупредила Гарвег с текстово съобщение в момента на ареста си. В началото на производството през март 2025 г., Клетe наруши мълчанието си, за да се изкаже срещу това, което тя определи като политически мотивиран процес, и се закле да остане вярна на борбата срещу „капитализма и патриархата“, пише "Гардиън".

Смята се, че тримата са откраднали над 2 милиона евро между 1999 и 2016 г., за да финансират живота си в нелегалност, като са обирали инкасо автомобили и супермаркети в Северна и Западна Германия.