Първоначалните резултати от местните избори във Великобритания показаха тежки поражения за управляващата Лейбъристка партия на британския премиер Киър Стармър и ръст на подкрепата за крайнодясната партия „Реформирай Обединеното кралство“, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Вотът се разглежда от широката общественост като неофициален референдум за публичното одобрение на Стармър, избран за министър-председател преди по-малко от две години.

Тази сутрин британският премиер заяви, че няма да подаде оставка и добави, че очаква да остане лидер на партията до следващите общи избори, предаде Ройтерс. „Няма да си тръгна“, заяви Стармър пред британски медии.

„Дни като този не отслабват решимостта ми да осъществя промяната, която обещах“, отбеляза той, цитиран от телевизионния канал „Джи Би Нюз“.

Резултатите в районите, в които бюлетините бяха преброени през нощта, показаха, че водената от Найджъл Фараж партия „Реформирай Обединеното кралство“ печели стотици места в общинските съвети в работнически райони в Северна Англия, като Хартлипул в графство Дърам. По данни от Ройтерс партията на Фараж е спечелила над 300 места и може да укрепи основните опозиционни сили в Шотландия и Уелс - агитиращата за независимост Шотландска национална партия и „Плайд Камри" - Партията на Уелс.

Картината ще се променя през целия ден днес, посочва Асошиейтед прес, с оглед очакваното постъпване на резултатите от повечето избирателни секции, включително от традиционни бастиони на лейбъристите като столицата Лондон. Ще бъдат преброени и гласовете от изборите за полуавтономните парламенти в Шотландия и Уелс.

Ако бъде потвърдено в национален мащаб, евентуално тежко поражение на Лейбъристката партия може да доведе до вътрешнопартийни брожения и призиви от депутати за отстраняването на Стармър.

Дори и да оцелее политически, много анализатори се съмняват, че Стармър ще е начело на партията за следващите общи избори, които трябва да се произведат до 2029 г.

Вицепремиерът Дейвид Лами предупреди своите съпартийци да не предприемат действия за отстраняване на премиера, като заяви: „Не сменяш пилота по време на полет.“

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви в отговор на въпрос дали Стармър трябва да определи срок за своето оттегляне, че премиерът все още може да обърне ситуацията, предаде Ройтерс.

„Мисля, че той все още може да постигне резултати, все още може да обърне нещата“, каза Хийли днес пред радио „Таймс" след излизането на първите екзитполове.

„Последното нещо, което според мен хората искат да видят, е потенциалния хаос на изборите за нов лидер“, допълни Хийли.

Смятаният за най-уважаван социолог във Великобритания Джон Къртис заяви, че „картината за Лейбъристката партия е почти толкова лоша, колкото се очакваше предварително, че дори и по-лоша“.

Изборите за 136 местни съвета в Англия, наред с изборите за парламент в Шотландия и Уелс, са най-значимият тест за общественото мнение преди следващите общи избори, посочва Ройтерс.