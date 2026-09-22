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Латвия блокира премахването на
санкциите на ЕС срещу руски олигарси

Днес, 10:40
Алишер Усманов се ръкува с Путин в Кремъл
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Алишер Усманов се ръкува с Путин в Кремъл

Въпросът за премахването на санкциите срещу руските бизнесмени Михаил Фридман и Алишер Усманов е спрян заради възраженията на Латвия, съобщава LETA, позовавайки се на канцеларията на министър-председателя на страната.

Говорителят на латвийското Министерство на външните работи Лига Ермакане заяви пред LETA, че решението все още е в процес на обсъждане на ниво ЕС и много неща могат да се променят. Поради това Министерството на външните работи няма да коментира позицията на Латвия по въпроса „до последния момент“.

Ден по-рано Reuters съобщи, че страните от ЕС предварително са се договорили да премахнат санкциите срещу Усманов и Фридман и да удължат персоналните санкции срещу около 2700 руски физически и юридически лица.

Както писа агенцията, позовавайки се на европейски дипломати, решението е било съгласувано и е трябвало да влезе в сила, ако нито една от страните от ЕС не изрази възражение.

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Ключови думи:

Алишер Усманов, Михаил Фридман

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