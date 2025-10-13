Крайнодесните в Португалия не взеха властта в нито един голям град

Крайнодясната партия "Чега" (Chega) се представи под очакванията и не успя да завоюва нито един от големите градове на проведените в неделя местни избори в Португалия, съобщи Нюз.бг, като цитира местни медии.

Партията на Андре Вентура успя да спечели кметските постове само в Ентронкамънто, Албуфейра и Сао Висенте, но все пак удвои подкрепата си спрямо изборите през 2021 г. и се очаква да има ключова роля като "балансьор" в няколко общини. "Това беше добра вечер, но не постигнахме целите си", призна Вентура след обявяването на резултатите.

За Социалистическата партия изборната нощ беше разочароваща в двата най-големи града на страната. В Лисабон кандидатката на социалистите Александра Лейтан не успя да отстрани действащия центристки кмет Карлош Моедаш, а в Порто консерваторът Педро Дуарте победи социалистическия кандидат и бивш евродепутат Мануел Писаро.

В Фару, столицата на региона Алгарве, най-много гласове получи социалистът Антониу Пина, докато в Синтра - вторият по население град в Португалия - дясноцентристкият кандидат Марко Алмейда обяви победа. Там крайнодясната инфлуенсърка Рита Матиаш от "Чега" остана трета.

Основна тема на изборите беше жилищната криза, като избирателите настояваха местните власти да предприемат по-решителни мерки срещу високите цени на жилищата и наемите.

Това бяха едни от най-оспорваните местни избори в историята на страната - в близо половината от 308-те португалски общини нямаше действащ кмет, тъй като много от тях се кандидатираха за национални постове. "Чега" беше партията с най-широко участие, издигайки кандидати в 307 общини. Според анализатори, слабият ѝ резултат показва, че партията се представя по-слабо, когато харизматичният ѝ лидер Вентура не е в бюлетината.

Изборите преминаха при ниска за страната избирателна активност - между 43 и 48 процента от гражданите не са гласували, на фона на политическа умора след три национални вота и избори за Европейски парламент от 2023 г. насам.

Португалците скоро ще се върнат отново пред урните - през януари предстоят президентски избори, на които ще се излъчи наследник на Марселу Ребелу де Соуза. Сред основните кандидати са Андре Вентура и адмирал Енрике Гувея е Мело - уважаван за управлението на ваксинационната кампания срещу Covid-19, но оспорван заради военния си произход.