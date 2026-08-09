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„Камъните на глада“ изплуваха от пресъхващата Елба

09 Авг. 2026

Екстремната суша и високите температури в Германия отново извадиха на повърхността историческите „камъни на глада“ (Hungersteine) по течението на река Елба, предаде агенция DPA.

Тези естествени речни скали и ориентири са били използвани от миналите поколения за отбелязване на нивата на водата по време на критични суши. Върху тях са издълбани години на засушаване, а често и предупредителни надписи. Най-известният сред тях, намиращ се край чешкия град Дечин, носи известното послание: Ако ме видиш, плачи (Wenn du mich siehst, weine), напомняйки за неизбежните последици от миналото — провал на реколтата, спиране на речния транспорт и последвал глад.

В момента обстановка в Източна Германия е изключително тежка. В района на град Пирна нивото на Елба се задържа под един метър от седмици, докато в Дрезден дълбочината на реката е спаднала до едва 54 сантиметра.

Ниските нива вече създават сериозни проблеми за корабоплаването в региона, като товарните кораби са принудени да движат с минимален товар или напълно да преустановят курсовете си. Еколози предупреждават, че продължителното засушаване застрашава речната екосистема и засилва риска от сериозен икономически натиск върху логистичните вериги в Централна Европа.

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