Издирват българин след срутване на сграда в Германия

Тялото на 48-годишен мъж, който има българско и германско гражданство, се издирва под развалините на срутила се в Източна Германия сграда.

Многоетажната жилищна сграда в град Гьорлиц, провинция Саксония, близо до границата с Полша, се срути в понеделник вечерта. За момента причината не е установена, но има индикации, че става въпрос за експлозия, причинена от газ.

25-годишна румънска туристка бе открита мъртва. Освен българин, под развалините се търси и още една 26-годишна румънка, предаде ДПА, като се позова на полицията.

В сградата е имало апартаменти за отдаване под наем и настаняване на туристи, съобщава кметът на Гьорлиц Октавиан Урсу, който е от румънски произход.