Хакери откраднаха личните данни на 8 млн. души в Дания

Хакери са проникнали в националния регистър на населението на Дания и са се сдобили с достъп до личната информация на над 8 млн. души, съобщи министърът по цифровите въпроси Кристина Егелунд, предава "Евронюз".

"Неоторизирани лица са получили незаконен достъп до имената, адресите и номерата на документи за социално осигуряване на хората, включително на починали и емигрирали, съобщи министерството. "Това е изключително сериозен инцидент. Заедно с всички компетентни органи работим по установяването на пълния мащаб на случилото се", заяви Егелунд.

Населението на Дания е около 6 млн. души, но националният регистър съдържа информация за 11 млн. души, включително починали и хора, които не живеят в Дания.

По случая е започнало разследване. Властите заявиха, че все още не разполагат с информация кой стои зад пробива.

Хакерите са получили достъп до националния регистър, като са проникнали в датска компания, която законно е имала достъп до него. Правителството посочи, че достъпът на компанията до регистъра не е бил отнет.