Френският премиер среща трудности в съставянето на кабинет

Министърът на вътрешните работи на Франция в оставка, Брюно Рьотайо, който е лидер на консервативната дясна партия ''Републиканците'', заяви, че няма да участва в бъдещото правителство на макрониста Себастан Льокорню, съобщава изданието "20 минют", цитирано от БТА.

Рьотайо, както и председателят на Сената на френския парламент Жерар Ларше, който също е член на ''Републиканците'', смятат, че тяхната партия изобщо не трябва да влиза в новото правителство на Льокорню. Темата е била дискутирана на среща на депутатите от партията днес.

А Ларше е казал, че сега социалистите ще се опитат да шантажират Льокорню да се откаже от всички реформи, извършени досега, в замяна на тяхната подкрепа за кабинета му по време на евентуален вот на недоверие в парламента. При тези условия ''Републиканците'' не трябва да участват в кабинета, смята Ларше.

Според друг партиен представител Франсоа-Ксавие Белами, евентуално участие на ''Републиканците'' в кабинета на Льокорню би било отричане на техните принципи.

Льокорню беше номиниран за втори път от Макрон да се опита да състави ново правителство по-малко от седмица след като подаде оставка. Тогава оставката последва деня, в който Льокорню представи членовете на правителството си.