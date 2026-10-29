Флавио Болсонару отрича да е бягал от Бразилия

Бразилският сенатор Флавио Болсонару, който пристигна в Маями след загубата на президентските избори в неделя, заяви, че никога не е имал намерение да бяга от родината си, предава Би Би Си.

"Не съм бягал от Бразилия; заминах в името на Бразилия", каза той в първото си изявление след напускането на страната.

САЩ предоставиха визи на него и семейството му, след като Бразилия анулира паспортите им в рамките на наказателно разследване. Болсонару отрича да е извършил каквото и да е нарушение. В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери: "Дадохме му разрешение да влезе в страната".

Новоизбраният президент Луис Инасио Лула да Силва разкритикува тайното напускане на Болсонару, като отбеляза, че "тези, които нямат какво да крият, нямат от какво да се страхуват".

Пристигането на Болсонару във Флорида сложи край на продължилата няколко дни неяснота относно местонахождението му – първоначално се появи информация, че е заминал за Аржентина, а след това, че вече е влязъл в САЩ във вторник.

В свое изявление Болсонару благодари на президентите на Аржентина и САЩ, както и на американската общественост, "която споделя същите ценности като добрите хора в моята собствена страна".

"Никога не съм имал намерение да напускам родината си, но знам точно накъде отиват нещата", каза той. "Напуснах един режим на извънредни мерки, за да мога да стана лидерът, който народът ми заслужава."

Той се определи като жертва на държавен преврат и политическо преследване, като заяви, че е заминал за САЩ, за да защити семейството си.