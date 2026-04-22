В Ел Салвадор започна най-масовият процес срещу престъпна банда

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Съд е Ел Салвадор започва колективен процес срещу 486 членове на банда, предаде в. "Гардиън".

Това е един от най-големите масови процеси, резултат от мерките на президента Найиб Букеле за борба с престъпните банди.

Според прокурорите по делото обвиненията срещу предполагаеми членове на бандата "Мара Салватруча" или MS-13, обхващат над 47 000 престъпления, извършени между 2012 и 2022 г. Обвиненията включват убийство, фемицид, изнудване и трафик на оръжие.

При извънредното положение, което влезе в сила през 2022 г. и беше многократно подновявано, силите за сигурност са задържали над 91 500 души, а Конгресът прие декрет, позволяващ масови процеси.

Правителството на Букеле заяви, че взетите мерки срещу бандите са довели до спад на процента на убийствата през 2025 година до 1,3 на 100 000 души в сравнение със 7,8 през 2022 г.