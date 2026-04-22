В Ел Салвадор започна най-масовият процес срещу престъпна банда

Днес, 12:03
EЕПА/БГНЕС
При извънредното положение, което влезе в сила през 2022 г. и беше многократно подновявано, силите за сигурност са задържали над 91 500 души, а Конгресът прие декрет, позволяващ масови процеси.

Съд е Ел Салвадор започва колективен процес срещу 486 членове на банда, предаде в. "Гардиън".

Това е един от най-големите масови процеси, резултат от мерките на президента Найиб Букеле за борба с престъпните банди.

Според прокурорите по делото обвиненията срещу предполагаеми членове на бандата "Мара Салватруча" или MS-13, обхващат над 47 000 престъпления, извършени между 2012 и 2022 г. Обвиненията включват убийство, фемицид, изнудване и трафик на оръжие.

Правителството на Букеле заяви, че взетите мерки срещу бандите са довели до спад на процента на убийствата през 2025 година до 1,3 на 100 000 души в сравнение със 7,8 през 2022 г.

