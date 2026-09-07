Българка е засегната от транспортния хаос заради вулкана Кракатау

ЕПА/БГНЕС Изригването на Кракатау доведе до множество отменени полети и струпвания на пътници по летищата - на снимката е международното летище Соекарно-Хатта, край Джакарта

Една българска гражданка е засегната от нарушенията на въздушния трафик след изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия. Това съобщи министерството на външните работи (МВнР) и уточни, че жената в момента е в Истанбул, добре е и поддържа връзка с българските дипломатически представители.

Към момента в МВнР не са постъпвали други сигнали от български граждани във връзка със ситуацията там. Министерството уверява, че следи развитието на обстановката и препоръчва на българите, които пътуват към засегнатия регион или вече се намират там, предварително да проверяват разписанията на избраните превозвачи за промени или отменени транспортни услуги.

Все още 8 летища в Индонезия, включително двете на столицата Джакарта, остават затворени заради вулканична пепел от Кракатау, който се намира по средата между островите Ява и Суматра. Покрити са Джакарта и няколко околни района. Това доведе до затварянето на летищата от съображения за безопасност, а местното министерство на транспорта съобщи, че 170 000 души са засегнати от отменени полети.

„Не можем да кажем кога това ще приключи заради динамичните метеорологични условия“, заяви министърът на транспорта Дуди Пурвагандхи.

🇮🇩 Detik detik moment anak Krakatau erupsi, ga kebayang gimana dulu Krakatau meletus 😭🌋



Batasi kegiatan diluar untuk hari ini ya, jangan lupa masker. Stay safe‼️ pic.twitter.com/o9dGb6j5vf — Mulai Dari Sini (@mulaidarisini26) 5 септември 2026 г.

Анак Кракатау („Детето на Кракатау“), популярен и само като Кракатау, е новият остров вулкан, който се появява през 1927 г. след катастрофалното изригване и срутване на оригиналния вулкан Кракатау през 1883 г.

Последното от настоящите изригвания е било регистрирано снощи в 20:23 ч. Изхвърлена е пепел на височина до 6000 м откъм Ява и до 15 000 м откъм Суматра, както и над части от провинция Бантен на остров Ява, съобщи индонезийската метеорологична агенция на своя уебсайт.