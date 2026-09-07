Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българка е засегната от транспортния хаос заради вулкана Кракатау

Общо осем летища в Индонезия остават затворени заради вулканичната пепел

Днес, 12:55
Изригването на Кракатау доведе до множество отменени полети и струпвания на пътници по летищата - на снимката е международното летище Соекарно-Хатта, край Джакарта
ЕПА/БГНЕС
Изригването на Кракатау доведе до множество отменени полети и струпвания на пътници по летищата - на снимката е международното летище Соекарно-Хатта, край Джакарта

Една българска гражданка е засегната от нарушенията на въздушния трафик след изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия. Това съобщи министерството на външните работи (МВнР) и уточни, че жената в момента е в Истанбул, добре е и поддържа връзка с българските дипломатически представители.

Към момента в МВнР не са постъпвали други сигнали от български граждани във връзка със ситуацията там. Министерството уверява, че следи развитието на обстановката и препоръчва на българите, които пътуват към засегнатия регион или вече се намират там, предварително да проверяват разписанията на избраните превозвачи за промени или отменени транспортни услуги.

Все още 8 летища в Индонезия, включително двете на столицата Джакарта, остават затворени заради вулканична пепел от Кракатау, който се намира по средата между островите Ява и Суматра. Покрити са Джакарта и няколко околни района. Това доведе до затварянето на летищата от съображения за безопасност, а местното министерство на транспорта съобщи, че 170 000 души са засегнати от отменени полети.

„Не можем да кажем кога това ще приключи заради динамичните метеорологични условия“, заяви министърът на транспорта Дуди Пурвагандхи. 

Анак Кракатау („Детето на Кракатау“), популярен и само като Кракатау, е новият остров вулкан, който се появява през 1927 г. след катастрофалното изригване и срутване на оригиналния вулкан Кракатау през 1883 г.

Последното от настоящите изригвания е било регистрирано снощи в 20:23 ч. Изхвърлена е пепел на височина до 6000 м откъм Ява и до 15 000 м откъм Суматра, както и над части от провинция Бантен на остров Ява, съобщи индонезийската метеорологична агенция на своя уебсайт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

вулкан, Кракатау

Още новини по темата

Властите ограничиха достъпа на туристи до вулкана Етна
08 Яну. 2026

Евакуираха хора в Исландия заради вулкан, изригнал за 12-и път за 4 г.
16 Юли 2025

Част от кратер на вулкана Етна се срути
02 Юни 2025

Изригване на вулкан затвори летището на Бали
13 Ноем. 2024

Литературният "Вулкан" около една награда още клокочи
13 Май 2024

Изригнал вулкан подпали къщи в Исландия
14 Яну. 2024

Вулканът в Исландия не застрашава засега полетите
19 Дек. 2023

Вулканично изригване може да унищожи цял град близо до Рейкявик
12 Ноем. 2023

Летището в Катания е затворено заради изригването на вулкана Етна

14 Авг. 2023

В YouTube предават на живо изригването на нов вулкан в Исландия
25 Юли 2023

Вулканът Етна изригна и затвори летището в Катания
21 Май 2023

Вулкан в Камчатка затрупа с пепел околни селища
11 Апр. 2023

Мащабен теч от Москва разкри машината за хакерски атаки на Кремъл
30 Март 2023

Вулканът Мерапи в Индонезия изригна и покри села с пепел
11 Март 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Случайната Йотова срещу сектантския Гюров
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки