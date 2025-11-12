Авария спря тока в цяла Доминикана

Туитър Метрото и жп транспортът в Доминикана бяха блокирани заради липсата на ток

Доминиканската република остана изцяло без на електрозахранване заради авария. В 13:23 ч. местно време (19:23 ч. българско) във вторник проблем в подстанция е причинил национално прекъсване на тока, съобщи държавната компания за пренос на електроенергия, позовавайки се на министъра на енергетиката на страната Джоел Сантос Ечеверия.

Пълното прекъсване е продължило до вечерта, когато приблизително 33% от захранването е било възстановено. Властите заявиха, че работят за възстановяване на пълното обслужване възможно най-бързо. Доминикана, която има население от 11 млн. души преживя няколко по-малки аварии през последните седмици.

🚨🇩🇴 DOMINICAN REPUBLIC GOES COMPLETELY DARK: 11 MILLION WITHOUT POWER



A massive electrical grid failure just plunged the entire Dominican Republic into darkness Monday morning, cutting power to over 11 million people.



Hospitals, airports, and public transport networks shut… pic.twitter.com/HEAOryDg3B — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 12 ноември 2025 г.

При настоящата обаче, след проблема в подстанцията, производствените блокове в две големи електроцентрали са спрели работа, причинявайки „каскада от повреди“ в други части на мрежата.

Местните медии съобщиха, че метрото в столицата Санто Доминго е спряло работа. Блокирала е и системата от въжени линии "Телеферико" - важна част от мрежата за обществен транспорт на града, помагаща на жителите и туристите да заобиколят трафика по земята. Хората са били евакуирани от спрелите превозни средства.

Има и съобщения за хаотични сцени по пътищата на страната.