УниБИТ разкрива в чужбина Институт за българската диаспора

Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница да бъде разкрит в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), предвижда проект на МС.

Проектът се внася по искане на ректора на УниБИТ въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище, който е приел и Правилник за устройството и дейността на института. В него се уреждат неговите структура, управление, организация и дейности, както и статутът му на основно научноизследователско звено към УниБИТ.

Посочено е и наименованието на института на английски език: Institute for the Bulgarian Diaspora and Cultural Heritage Abroad. Основните дейности, които ще изпълнява той, са изследвания, свързани с историята и културата на българската историческа и съвременна диаспора зад граница; реализиране на научни и научноприложни проучвания по актуални въпроси на българската диаспора; консултантска дейност по въпросите за българите зад граница; събиране, проучване и комплектуване на документи и архивни материали, отразяващи дейността на българите зад граница; съпътстващо обучение на студенти в степен бакалавър, магистър, както и специализанти и докторанти и др. Новият институт ще работи още за привличане на лица от българските общности в чужбина да се обучават в УниБИТ, за разработване на квалификационни курсове по характерни за УниБИТ специалности, предназначени за българските общности зад граница; за сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации и др. Дейностите ще се изпълняват от висококвалифициран академичен състав, специалисти от УниБИТ, както и външни експерти в културни институции, архиви и други научни структури от страната и чужбина.

Звеното ще се ръководи от директор, чиято дейност ще се подпомага от заместник-директор, научен секретар и експерти, като за работата по тематичните направления ще се избират временни ръководители. Дейността на института ще се финансира от бюджета на висшето училище, от участие в национални и международни проекти и програми, от изпълнението на консултантски проекти и реализацията на създадените от него научни резултати и др.