Студентите по металургия в ХТМУ няма да плащат такси

Професионално направление металургия се включва в Списъка на професионални направления и защитени специалности, с което то ще стане безплатно за обучаващите се в него студенти. Това става ясно от проектопостановление на МС за допълнение на въпросния списък. Към момента металургия се предлага единствено в Химикотехнологичния и металургичен университет.

Необходимостта от заплащане на семестриални такси прави приема в металургия затруднен и малък въпреки традиционно проявения интерес, актуалността и перспективите за реализация, пише в мотивите към предложението, за което се казва, че е породено от "стратегическото значение на отрасъла и нуждата от достатъчно висококвалифицирани специалисти".

Мярката ще се прилага за студентите, приети в първи курс за настоящата 2025/26 г. Нужните допълнителни средства за 2026 г. в размер на 76 хил. лв. не са разчетени в проекта на бюджет на ХТМУ за 2026 г., поради което ще бъдат предоставени на висшето училище за сметка на бюджета на министерството на образованието и науката. С включване на един курс през всяка от следващите 2 години (2027 и 2028 г.) ще са нужни индикативно 70 000-75 000 лв., които ще се отпускат в последствие.

Важност

Металургията е част от енергоинтензивните, стратегически индустрии, обект на специално регламентиране на ЕК. Изграждането на специалисти с критично мислене, притежаващи способност за анализиране и креативно използване на знания и умения при разработване и трансфериране на иновативни енергийно ефективни и екологосъобразни решения в условията на дигиталната икономика, е изключително важно за реализиране на дейностите и политиките по преодоляване на предизвикателствата, се казва в мотивите.

В тях се отбелязва, че през последните години за изпълнение на екологичните изисквания и ангажименти във фирмите от металургичната промишленост в България са реализирани инвестиционни проекти за въвеждане на най-съвременните технологии и оборудване с цел опазване на околната среда, намаляване на енергийните разходи, подобряване на условията на труд и разработването на нови продукти и изделия. Този процес на обновление, продължаващ и днес, е превърнал тези производства в конкурентни, високотехнологични и екологосъобразни, пише в мотивите към проекта. Това са фирмите, които произвеждат металите за военната индустрия, машиностроенето, автомобилостроенето, транспорта, строителството на сгради и пътища, новите енергийни технологии и останалата част от съвременните индустриални производства.