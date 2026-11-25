Какво различава радиоактивния атом от нормалния?

Как успяхте да се доберете до тези факти?

Защо не са предпазили всички като войниците?

Ако сега стане такова нещо, ще ни кажат ли?

Как живееш живота си, като знаеш истината за опасностите, а я криеш от другите?

Това са част от въпросите, които учениците от гимназиален етап от столичното 51. СУ "Елисавета Багряна" задаваха на авторите на документалния филм за аварията в "Чернобил" Атанас Кръстанов и Даниел Иванов, които два поредни дни гостуваха в училище, за да прожектират филма пред младежите и след това да го дискутират с тях.

51. е сред първите училища, в които филмът е показан на учениците. Ръководството на училището приема инициативата за прожекцията още преди столичният кмет Васил Терзиев да обяви, че общината ще съдейства филмът да стигне до всички ученици, които много разгневи общинския съветник и председател на софийската организация на наследилата комунистическата партия БСП Иван Таков.

Прожекциите в 51. СУ се случиха преди учебните часове, а не за сметка на тях. Филмът вече е показан и в 18. СУ, както и във Втора английска гимназия в София. Авторите му го предоставят на уличищата безвъзмездно и казват, че вече имат заявки и от други места. Отделно филмът продължава да се излъчва по кината и много учители водят класовете си.

Лентата, която те хваща за гърлото още от първата минута, е 90 минути, но тийнейджърите гледат с интерес през цялото време. Те не помръдват и когато учителите ги подканят, че е време за обяд и първия им час. Някои остават и след като всички са си тръгнали и продължават да задават въпроси на авторите на филма.

Филмът не разказва за аварията, станала през май 1986 г., а за последиците от нея. За това как информацията е била манипулирана. За това как българските учени са имали данните за радиацията, на която е било подложено населението, но въпреки това призивите им да бъдат предупредени хората и да бъдат взети елеменарни мерки за защитата им, са били съзнателно пренебрегвани. Същото се е повторило и на следващата година с радиокативните фуражи, с които са хранени животните, довело до втори пик на облъчването на българите. И докато комунистическата върхушка е дишала пречистен въздух, пила е и се е къпала с бутилирана вода, ядяла е консерви и подът на кокошарниците й е бил изстърган и прясно асфалтиран, за да не излъчва радиация, хиляди младежи са били пратени на бригади и са били принудени да бягат по улиците в месеца на... здравето.

Филмът стъпва точно на свидетелствата на учените - записани от авторите му, и архивни кадри. Включително и от "Открито студио" на БНТ по темата от 1990 г., което не може да бъде открито дори във фонда на телевизията. Във въпросното "Открито студио" участват и Григор Стоичков, и Любомир Шиндаров - първият е заместник министър-председател и министър и председател на Комисията за бедствията и авариите, а вторият - главен държавен санитарен инспектор на България по време на аварията през 1986 г. Двамата са и единствените осъдени по делото за укриване на информация и непредотвратяването на радиационните последици в България.

Атанас Кръстанов и Даниел Иванов разказаха на учениците интересни детайли от кухнята на филма. Например как са издирвали един от лекарите, който да им даде интервю за филма, със снимка от един случаен кадър от БНТ, на който попаднали неочаквано. Намерили го през негови колеги, лекарят заминава за САЩ малко след 1990 г. и сега завежда детското онкологично отделение в Ориндж Каунти, Калифорния.

В опита си да дадат думата и на някого от УБО (Пето управление на ДС), те успяват да намерят възрастен човек, който е работил там. Той е предупреден за посещението им в селото, където живее. И не просто се скрива от тях, но и разлепя собствените си некролози из селото, за да ги убеди да го оставят намира.

Особен интерес към прожекцията имаха и ученици от 12. клас, които учат кино. Те, освен другото, се интересуваха и от това как се прави такъв филм. А учителите им поканиха авторите на филма да се присъединят към журито на конкурса за ученическо кино, организиран от 51. СУ Национален ученически кинофестивал "Ученически обектив", който включва специална категория за документални филми .

Най-важното послание на Кръстанов и Иванов към учениците, с което завършиха дискусиите за филма и в двата дни, беше да бъдат критични, да не се доверяват сляпо на информацията, с която в момента сме заливани отвсякъде. Да проверяват, да питат и да настояват за отговори. Защото не всеки с мобилен телефон и акаунт в Тик-ток е журналист и може да му се вярва. Защото борбата за истината трябва да бъде водена всеки ден. И, както казва един от героите във филма, проф. Валентин Босевски, "никога не трябва да се оправдаваме с времето, длъжни сме да имаме достоен живот по всяко време".