Профилиращите матури: как да намерим розобери и какво са предразсъдъците

Над 3500 младежи се явиха на изпит по профилиращ предмет и по професия

25 Авг. 2025Обновена
Илияна Кирилова

Значението на транспортните връзки за развитието на страната, осигуряването на кадри за пазара на труда, облагородяването на паркови пространства. По тези и други теми разсъждаваха днес учениците, които се явиха на държавен изпит по профилиращ предмет или на изпит по професия, съобщиха от МОН. И на тази изпитна сесия младежите имаха възможност да работят над практически казуси и въпроси.

На държавния изпит по професионална квалификация в частта му по теория на професията гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност.

Бъдещите строителни техници анализираха видовете канализационни системи в населените места, описваха трасирането на мрежата, типовете отпадъчни води и тръби. Младите специалисти трябваше да се погрижат и за осигуряването на изцяло безопасни и здравословни условия на работа при монтажните дейности.

Озеленителите, които изучават специалност „Парково строителство и озеленяване“, имаха за задача да опишат обзавеждането на паркови пространства. Те разсъждаваха върху видовете парково осветление, за подготовката на фиданките за засаждане, за различните съдове за цветя и стилове на аранжиране.

Върху организиране на туристическо пътуване с железопътен транспорт работиха учениците, които са избрали специалност „Организация на туризма и свободното време“.

На изпита по профилиращ предмет по география и икономика учениците анализираха значението на моста „Нова Европа“ над река Дунав, по-известен като „Дунав мост 2“, за транспортната свързаност и икономическото развитие на България. Учениците трябваше да формулират теза, която да бъде подкрепена с конкретни аргументи, а след това да направят и извод.

По предприемачество младежите търсиха решение за недостига на работна ръка за дестилерия, която произвежда розово масло в България. Те обмисляха и изчисляваха два варианта за справяне с предизвикателството - с колко процента да увеличат заплатите на настоящите служители, както и какви бъдещи работници да наемат за розобера.

По биология и здравно образование зрелостните разсъждаваха за терморегулацията на човешкия организъм в състояние на физическо натоварване. На изпита по философия писаха есета за спецификата на моралната преценка и предразсъдъците.

На днешните матури бяха анулирани две изпитни работи поради опит за преписване.

Тестовете с верните отговори са публикувани ТУК.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

Матурата по профилиращ предмет се проведе в 17 училища, а в 391 - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. 

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии. Днешните държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

 

Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, защитават дипломен проект, а други развиват изпитна тема на професията или решават тест по теория на професията.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

 

