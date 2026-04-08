Децата от група “Звездички” празнуваха с Тъпърчетата и Поспаланко

Децата от група “Звездички” на ДГ “Здравец”, Сандански въвлякоха в приключение журналиста на “Сега” Таня Петрова. По повод Международния ден на детската книга 2 април децата и госпожите поканиха репортера ни да представи книжката “Приключенията на Поспаланко” в детската зала на читалищната библиотека “Петър Караангов”.

Историята за тъпърчетата и мечето Поспаланко се роди точно преди 10 години изпод перото на Таня Петрова и Моника Комарницка - тогава ученичка, дъщеря на карикатуриста ни Христо Комарницки. На срещата с децата от група “Звездички” историята оживя отново във весел разказ с поука. Така децата от група “Звездички” разбраха колко е важно да имаш приятели и да се грижиш за тях. Децата получиха и весела задача - да разиграят на сценка поетичната версия на книжката. Както каза малката Деси, получи ни се “Много креативно!”.

Представянето на книжката е и част от инициативата “Походът на книгите”, към която се присъедини и читалищната библиотека. Кулминация на празниците на четенето е 23 април - Световния ден на книгата и авторското право.

Но на първо място тука

има по-добра поука -

със приятел става сладък

и най-малкия подарък.

Вие туй, деца, помнете -

за приятел се грижете.