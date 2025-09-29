52 изследователи от БАН са сред първите 2% топ учени в света

Илияна Кирилова 20 от 57-те най-добри учени на БАН са академици и член-кореспонденти, а останалите са професори в институти на Академията.

57 учени, свързани с Българската академия на науките, са сред първите 2% топ учени в света, съобщават от Академията, позовавайки се тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените, известна като Станфордска класация.

20 от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на Академията. В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 91 български изследователи.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 000 000 учени, които имат публикации, рефериран в Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва още 5 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие.

Списък на учените от БАН в двете класации може да се види тук. Сред тях са бившият премиер акад. Николай Денков, зам.-просветният министър акад. Николай Витанов, бившият зам.- образователен министър акад. Константин Хаджииванов и др.