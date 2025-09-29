Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

52 изследователи от БАН са сред първите 2% топ учени в света

Сред тях е и бившият премиер акад. Николай Денков

Днес, 17:26
20 от 57-те най-добри учени на БАН са академици и член-кореспонденти, а останалите са професори в институти на Академията.
Илияна Кирилова
20 от 57-те най-добри учени на БАН са академици и член-кореспонденти, а останалите са професори в институти на Академията.

57 учени, свързани с Българската академия на науките, са сред първите 2% топ учени в света, съобщават от Академията, позовавайки се тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените, известна като Станфордска класация.

20 от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на Академията. В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 91 български изследователи.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 000 000 учени, които имат публикации, рефериран в Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва още 5 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие.

Списък на учените от БАН в двете класации може да се види тук. Сред тях са бившият премиер акад. Николай Денков, зам.-просветният министър акад. Николай Витанов, бившият зам.- образователен министър акад. Константин Хаджииванов и др.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Българска академия на науките, топ учени

Още новини по темата

За първи път жена оглави БАН
02 Дек. 2024

Жена стигна до финала за председател на БАН
07 Ноем. 2024

40% от територията на България е демографска пустиня
31 Май 2024

БАН отбелязва 155 г. с поредица за институтите си
24 Май 2024

И ний сме дали нещо на света
09 Яну. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар