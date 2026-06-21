Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

40 онкоболни студенти получават подкрепа след спортно събитие

34 000 евро се събраха в инициативата “Студентите бягат с УАСГ”

Днес, 14:04

40 онкоболни студенти ще получат подкрепа от второто голямо шосейно бягане “Студентите бягат с УАСГ”. Очаква се до средата на юли университетите, включили се в инициативата, да разпределят събраните благотворително 34 012 евро. Събитието тази година се проведе в столицата на 16 май и събра 1400 участници от 29 университета и 16 държави. Участието в бягането е много по-масово от първото му издание, когато в инициативата се включиха около 3 пъти по-малко любители на бягането. 

"Много се вълнувам, защото тази година каузата дойде от нашите студенти. Направихме уникално събитие и сега сме радостни, че доведохме каузата до успешен край”, коментира ректорът на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова.

"Събраната сума е 34 012 евро, които ще бъдат разпределени между онкоболни студенти от Висши учебни заведения, които участваха в събитието. Това са около 40 студенти с такива диагнози. Средствата ще бъдат раздадени чрез ректорските ръководство и това ще се случи до месец. За съжаление, може би очаквахме тази бройка да бъде много по-малка, но каквото сме направили сме го направили от сърце", добави тя.

17 фирми и организации подкрепиха инициативата с финансови средства, а 10 се включиха с материални дарения. От таксите за участие в благотворителното шосейно бягане са събрани 13 000 евро, а от кутията за дарения - 2000 евро. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

УАСГ

Още новини по темата

София ще бъде домакин на голям студентски пробег
11 Май 2026

67 фирми представиха в УАСГ възможности за кариера
19 Окт. 2025

560 млади хора бягаха в центъра на София в Деня на спорта

17 Май 2025

УАСГ привлече 239 фирми за летни стажове на студентите
20 Апр. 2025

Университети допускат абсурдни защити в ключови специалности
25 Яну. 2024

Първият ректор организира Висшето техническо училище въпреки войната
16 Дек. 2022

Българин научи американците да строят с карбон
21 Окт. 2022

Университети пуснаха чалготеките през парадния си вход
05 Юли 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса