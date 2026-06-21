40 онкоболни студенти получават подкрепа след спортно събитие

40 онкоболни студенти ще получат подкрепа от второто голямо шосейно бягане “Студентите бягат с УАСГ”. Очаква се до средата на юли университетите, включили се в инициативата, да разпределят събраните благотворително 34 012 евро. Събитието тази година се проведе в столицата на 16 май и събра 1400 участници от 29 университета и 16 държави. Участието в бягането е много по-масово от първото му издание, когато в инициативата се включиха около 3 пъти по-малко любители на бягането.

"Много се вълнувам, защото тази година каузата дойде от нашите студенти. Направихме уникално събитие и сега сме радостни, че доведохме каузата до успешен край”, коментира ректорът на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова.

"Събраната сума е 34 012 евро, които ще бъдат разпределени между онкоболни студенти от Висши учебни заведения, които участваха в събитието. Това са около 40 студенти с такива диагнози. Средствата ще бъдат раздадени чрез ректорските ръководство и това ще се случи до месец. За съжаление, може би очаквахме тази бройка да бъде много по-малка, но каквото сме направили сме го направили от сърце", добави тя.

17 фирми и организации подкрепиха инициативата с финансови средства, а 10 се включиха с материални дарения. От таксите за участие в благотворителното шосейно бягане са събрани 13 000 евро, а от кутията за дарения - 2000 евро.