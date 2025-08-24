3500 младежи са на поправителна матура по профилиращ предмет

В 177 училища се провежда днес матура по профилиращ предмет, а в 391 - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитит започнаха в 8:30 часа, като подалите заявления да се явят на тях са над 3 500 младежи.

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

Днешните държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците следваше да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита.

Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, защитават дипломен проект, а други развиват изпитна тема на професията или решават тест по теория на професията.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.