Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

3500 младежи отиват на поправителна матура по профилиращ предмет

Част от тях ще се явят повторно на изпит по професия

Днес, 08:45
Илияна Кирилова

В 177 училища ще се проведе утрешната матура по профилиращ предмет, а в 391 - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитите ще започнат в 8:30 часа, като на тях се очаква да се явят над 3 500 младежи.

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

Утре държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита.

Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема на професията или ще решават тест по теория на професията.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

матури 2025, поправителна матура

Още новини по темата

"Две души" на Яворов се падна на поправителната матура по български
22 Авг. 2025

Елхово "бие" по математика Монтана, Перник и Добрич
09 Юли 2025

Матури 2025: Защо ти е шестица, като може да влезеш в университет с тройка?
16 Юни 2025

Зрелостниците подобряват резултатите си по 17 предмета
11 Юни 2025

Добър 4.27 е средният резултат на матурата по български език
11 Юни 2025

Излязоха резултатите от матурите
10 Юни 2025

2900 ученици се явяват на трета матура
27 Май 2025

Зрелостниците "изготвяха" културни маршрути и "привличаха" инвестиции
23 Май 2025

МОН пусна верните отговори на матурата по български
21 Май 2025

Стотици се включиха в акцията "Превоз за матурите"
19 Май 2025

Започва най-тежката седмица за учениците
17 Май 2025

Зрелостниците разсъждаваха за словото и паметта в одата "Паисий"

25 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар