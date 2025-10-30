Медия без
В TikTok и Instagram тръгват клипчета как младежите да харчат разумно

Камарата на частните съдебни изпълнители продължава с лекциите за ученици по финансова грамотност

Днес, 10:03
Тази година кампанията на КЧСИ "Управление на лични финанси и кредити - основни правила и информирани решения" тръгна от СУ "Христо Проданов" в Карлово.
В обучителната кампания срещу проблемното задлъжняване на младите хора Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) ще използва и ресурса на социалните мрежи. Това стана ясно при старта на кампанията за втора учебна година. 

"Инициативата се фокусира върху финансовата грамотност на младите хора, като целта е профилактика - да ги научим да управляват парите си разумно, за да не се озовават в ролята на длъжници", заяви съдебният изпълнител Мариана Обретенова при откриването на кампанията. Тази година домакин на събитието беше СУ "Христо Проданов" в Карлово. "Освен с присъствени лекции в училища, ще надградим, като използваме и дигитални канали, за да достигнем до повече млади хора там, където са те - в социалните мрежи", обяви Обретенова. Тя разказа, че онлайн кампанията ще включва и кратки образователни клипчета в платформи като TikTok и Instagram.

Инициативата представлява структурирано обучение с практически примери от реалния живот. Насочена е към ученици от 11. и 12. клас.

"Младите хора възприемат пълнолетието повече като права и не осъзнават, че те вървят ръка за ръка с много по-голяма отговорност. Средата е пренаситена от всякакви материални изкушения, които са на една ръка разстояние, заради лесния достъп до пари от кредити. Но ако нямате финансова грамотност, това е риск, който може да ви навреди в началото на кариерата", предупреди младите хора директорът на СУ "Христо Проданов" Лука Мачев.

Мариана Обретенова сподели, че още на старта в КЧСИ са получени заявки от училища от различни краища на страната.

През миналата учебна година над 7500 ученици от 103 училища в страната преминаха обучението, което е най-мащабното досега. Кампанията "Управление на лични финанси и кредити - основни правила и информирани решения" се провежда с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Данните на КЧСИ при старта на миналогодишната кампания бяха, че 40 000 младежи до 25-годишна възраст вече са изтеглили заеми. Към миналия ноември длъжниците до 20 г. са 4000, а тези до 25 г. - 36 000. Длъжниците между 25 и 30 г. са 80 000. Така, длъжниците до 30-годишна възраст са 120 000. Общо длъжниците в България, т.е. хората срещу които се водят изпълнителни дела, са малко над 1 млн. 

Проучванията показват, че потребители до 30-годишна възраст вземат кредити, за да отидат в чужбина или за да си закупят модерна техника и дрехи. Не са малко и тези от тях, които харчат цялата си заплата в нощни заведения и казина. Затова им се налага да изтеглят заем, за да запълнят дупките в бюджета си до следващата заплата, обясняват от камарата.

