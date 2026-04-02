Можем да догоним Испания за 12 години

При сегашните темпове на икономическо развитие България може да стане като Испания след 12 години. Ако ускорим ръста, може да се случи и по-скоро. Това прогнозира икономистът Георги Ангелов по Нова тв, като посочи, че в момента аутсайдерите на ЕС, най-бедните, са България, Латвия и Гърция.

"Най-богатите се намират в западната и северната част на Европа. Умерено богатите са Испания, Италия, Франция. В Източна Европа сме по-бедни, но пък това е единственият регион, който настига. Няма държава в Източна Европа, която в последните 20 години да не е наваксала част от изоставането. Въпросът е в скоростта, с която се случва това", обясни главният икономист на Институт "Отворено общество".

"Има страни като Литва, които се развиват изключително бързо. Тя беше една от най-бедните, а сега почти догонва богатите. Има и други, не толкова успешни примери", каза той

Къде сме ние

В момента България, Гърция и Латвия са в бедната група. "Тази бедна група също върви нагоре, но Гърция е почти без движение. Тя беше по-богата от всички източноевропейски държави. А сега е на опашката. Ние се изравнихме с Гърция", коментира икономистът.

Именно това сочат данните на Евростат за 2025 г. - България, Гърция и Латвия са на дъното в ЕС по показателя "брутен вътрешен продукт на човек" с отчитане на покупателната способност. Прави впечатление класирането на Румъния, която вече е изпреварила не само нашата тройка, но и Унгария, Словакия и Хърватия. Испания, която според Георги Ангелов може да настигнем през идното десетилетие, е малко под средното за ЕС, също като Чехия и Словения.