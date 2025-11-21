Цените на кафето се сринаха на световните борси

Глобалните цени на кафето се сринаха днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна митата от 40 на сто върху вноса на бразилски селскостопански продукти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Този ход на Тръмп идва след подобна заповед от миналия петък за премахване на митата върху кафето и десетки други продукти за страните производителки. Водещият производител на кафе – Бразилия, покрива около една трета от потреблението в САЩ.

Към 16:38 часа българско време фючърсите на кафето сорт арабика на Интерконтиненталната стокова борса (ICE), които служат като глобален ориентир за цените, бяха надолу с 4,7 на сто до 3,6020 долара за либра (0,45 кг), след като по-рано се бяха сринали с над 6 на сто до двумесечно дъно.

Фючърсите на кафените зърна сорт робуста, ползвани основно за разтворимо кафе, спаднаха с 4,2 на сто до 4,438 долара за метричен тон, след като по-рано се сринаха с 8 на сто.

„Пазарът трябва да асимилира случващото се. Още спадове? Може би, но не вярвам да паднем под 3 долара за либра“, коментира пред агенцията търговец от водеща световна търговска компания за кафе, базиран в Европа. Той обясни, че глобалната реколта от арабика все още е слаба, а сертифицираните на борсата запаси са ниски, като не помагат и климатичните бедствия като наводненията и свлачищата в основния регион за отглеждане на робуста във Виетнам.