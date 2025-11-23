БНБ пуска златна монета с образа на патриарх Евтимий

БНБ ще зарадва нумизматите с нова златна монета.

От понеделник, 24 ноември, на касите на централната банка ще се продава възпоменателна монета, посветена на Свети Патриарх Евтимий Търновски". "Златният Паисий" е от серията "Българска иконография". Тиражът е 3000 броя.

Монетата, която е с номинал 100 лева, ще се продава на цена 2590.00 лв., или 1324.25 евро.

БНБ припомня, че има ограничения:

Всеки клиент ще може да купи само една монета, независимо дали купува за себе си, от името на друг или за фирма. За покупка от името на друг се изисква нотариално заверено пълномощно за тази сделка. Монети няма да се продават на непълнолетни.

Монетата ще се продава и в клонове на "Инвестбанк", Първа инвестиционна банка, "Тексим банк", "Токуда банк" и Централна кооперативна банка.

В еврозоната

БНБ вече обяви, че с въвеждането на еврото спира да пуска възпоменателни монети в лева. Това означава, че от 1 януари колекционерските и юбилейните издания, които досега излизаха в националната ни валута, вече ще се емитират само в евро.

Съгласно европейските правила колекционерските евромонети ще бъдат законно платежно средство единствено в България.

В новата монетна програма на БНБ са предвидени следните номинали: за монети от благородни метали - 5, 10, 20, 50 и 100 евро, за медни монети - 5 евро.

От 2026 г. се предвиждат и конкретни промени в планираните емисии. Медната монета "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов" от серията "Български творци" ще бъде с променен номинал - от първоначално предвидените 2 евро на 5 евро. Освен това се преустановява издаването на златната възпоменателна монета "Св. Богородица - Златна ябълка", която беше обявена за емисия без определен тираж.

Монетната програма на БНБ за 2026 г. ще бъде с нови технически параметри и вече с парична единица евро. В нея ще има нови серии и отделни емисии, но ще бъде запазена и приемствеността с утвърдените български теми и символи.