Бизнес лидери ще дискутират печелившата устойчивост на форум в София

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН Целта на бизнес форум 2026 „Печелившата устойчивост“ е да постави началото на нов разговор за икономическата логика на устойчивите решения.

Лидери на едни от най-големите български компании, институционални и международни експерти ще дискутират на бизнес форум кои са факторите за растеж, конкурентоспособност и измерима бизнес стойност. Те ще покажат, че етиката и ефективността не са противопоставени, а част от една печеливша бизнес стратегия.

На 20 май 2026 г. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН ще проведе бизнес форум на високо ниво "Печелившата устойчивост" (Profit through Sustainability) - събитие, което поставя акцент върху икономическата логика на устойчивото развитие и неговата роля като двигател на бизнес резултати. На него ще бъде обсъден ключовият въпрос как устойчивостта създава реална и измерима стойност за бизнеса. Вместо да бъде възприемана като административна тежест, невъзвръщаем разход или маркетингов трик, устойчивостта ще бъде разгледана като стратегически инструмент за повишаване на ефективността, намаляване на риска, подобряване на финансовите резултати и създаване на нови възможности за растеж.

Форумът ще бъде открит от Н. Пр. Флеминг Стендер, посланик на Кралство Дания в България. Основен гост ще бъде Сара Крюгер-Фалк, изпълнителен директор на Мрежата на Глобалния договор на ООН - Дания. С опита на повече от 600 компании-участници в Глобалния договор тя ще представи скандинавската перспектива за устойчивостта като двигател на иновации и бизнес растеж.

В специалният Fireside Chat формат представители на бизнеса, институциите и гражданския сектор ще дискутират как доброто управление и доверието в институционалната среда влияят пряко върху икономическото развитие. В бизнес панелите висшият мениджмънт на ключови компании у нас ще коментира защо и как пазарните лидери на България поставят устойчивостта в основата на своята стратегия. Акцентът са реалните икономически резултати - ефективност, конкурентоспособност и измерима стойност за бизнеса.

В разговора ще участват Дарио Зорич, представител на Датксо-Българската търговска камара, Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Калин Славов, изпълнителен директор на Trаnsparency International Bulgaria.

В рамките на първия панел бизнес лидерите ще обсъдят как устойчивостта подпомага изграждането на по-стабилни и адаптивни компании в условия на икономически и пазарен натиск. Участие ще вземат Димитър Цоцорков, председатeл на НС на Българската мрежа и на Надзорния съвет на "Асарел Медет", Владимир Кънчев, оперативен директор на Фантастико Груп и Цветанка Минчева, СЕО на Уникредит Булбанк.

Вторият панел ще постави акцент върху устойчивостта като фактор за растеж, ефективност и пазарно позициониране. В разговора ще се включат Ракан Рабани, управляващ директор и СЕО на Аурубис България, Милена Драгийска, CEO на Lidl България и Пелагия Вячева, директор Връзки с инвеститорите на Софарма.

Входът е свободен след регистрация.

