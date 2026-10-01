Бивш служител на "Лукойл България" поема Агенцията за инвестиции

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), съобщиха от Министерството на икономиката. Досега начело на БАИ бе Ангел Иванов, изпълняващ временно длъжността.

От ресорното министерство представят Ненчев, който занапред ще ръководи агенцията, като "широкоспектърен" професионалист, работил у нас и във Великобритания и заемал висши ръководни и надзорни позиции в публичния и частния сектор. В пратената до медиите "визитна картичка" не го пише, но медиите откриха, че Ненчев е заемал постове в Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавната консолидационна компания, ВМЗ–Сопот и др. държавни структури, а в в периода 2013-2017 г. бил ръководител на финансовия отдел на "Лукойл България".

А ето и официалната биографична справка за Асен Ненчев:

Магистър по мениджмънт от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London. Дипломната му работа е посветена на преките чуждестранни инвестиции и отражението им върху икономическия растеж.

Професионалният му опит е в областта на корпоративните финанси, енергетиката, бизнес трансформацията и стратегическото развитие.

Кариерата му включва работа в международни финансови компании в Лондон, сред които Merrill Lynch и Société Générale. Ненчев е бил и изпълнителен директор на "София Тех Парк" (през 2017 г., по времето на служебния кабинет на Огнян Герджиков, бел, ред).

От Министерството на икономиката посочват, че той има опит и в управлението и развитието на стратегически инвестиционни проекти.