Хороскоп за вторник

Овен

Днес почти ще сте настроени оптимистично. Бъдете внимателни, защото не бива да се заемате със странични дейности. Не се натоварвайте с няколко неща наведнъж. Избягвайте рисковете и премисляйте много добре всеки свой ход. Имайте предвид, че някои начинания могат да се окажат пагубни за финансовото ви състояние в момента. Част от вас вечерта ще направят запознанство с интересен човек, който ще изиграе роля в служебното им развитие.

Телец

Днес се стремете към спокойствие, защото то ще ви е нужно, за да придвижите делата си напред. Спокойно можете да прехвърлите рутинните си задължения и ангажименти на вашите колеги, а вие да се откъснете поне за малко от служебното напрегнато ежедневие. Някои от родените през март ще имат проблеми със служебно преместване. Според звездите имате вътрешна нерешителност и ще е добре да преоцените истинските си възможности.

Близнаци

Засилена ще е поддръжката ви от страна на приятел, партньор или интимната ви половинка. Тя ще се окаже особено ценна, защото в един момент ще страдате от влиянието на многобройни затруднения и закъснения в плановете си. Бъдете особено внимателни при инвестиране на личните си спестявания. Използвайте възможностите си и професионалните си умения, за да постигнете желаната реализация в професията. Не пренебрегвайте физическата си форма.

Рак

Всичко, с което започнете да се занимавате, ще ви се удава с лекота и ще имате постижения. Необходимо е да намалите темпото на работа и ангажираност, като използвате свободните часове за отдих в компанията на любимия и членовете от вашето семейство. Усамотението ще ви носи душевно равновесие. Някои ги очакват нови сдружения и интереси в професионалната сфера. Ще имате интересни контакти с хора от областта, в която работите.

Лъв

Опитайте да структурирате така своята програма, че да имате достатъчно време за рутинните си ангажименти в службата и за забавления. Планирайте добре финансовите си приходи и разходи, защото само така ще можете да сте адекватни към ситуациите, в които попадате. В любовта се съобразявайте не само със собствените си желания, но и с тези на интимната си половинка. Ще привличате представителите от противоположния пол с магнетизма си.

Дева

През днешния ден ще ви владеят емоции и дела, свързани с работата ви, приятели и колеги, и нови планове. Като цяло той ще е успешен за всички Деви. Опитайте се да използвате ума си конструктивно при контакти, особено с най-близкия човек. Там именно не започвайте разправии, пазете се и от стремеж за доминиране, защото това ще отблъсне любимия ви. Не се учудвайте, ако от приятели може да чуете мнения и съвети по повод на партньора.

Везни

През този вторник основните ви ангажименти според звездите са в областите на професионалните ви и партньорските контакти. В професионалната сфера използвайте натрупания си опит и интуиция, когато става въпрос за решаване на сложни и не много ясно формулирани проблеми. Ще имате стабилна подкрепа от енергиите на планетните конфигурации, но може би и известно напрежение, докато намерите решенията. Учете се от противоречията и грешките си.

Скорпион

Днес не разчитайте само на работоспособността си, а потърсете и нестандартни подходи. Можете да свършите доста работа, ако се концентрирате. Във финансовите ви дела ще има промени, но не изпреварвайте събитията и премисляйте добре. Времето от 10 до 14 ч. ще бъде наситено с успешни разговори. Много от споровете и конфликтите с партньорите ви ще се изгладят с отстъпка от ваша страна. Ако сте в лична година 7, денят ви ще е напрегнат.

Стрелец

Днес ще бъдете с опънати нерви. Ако някой ви обиди, не отминавайте обидата и не я оставяйте незабелязана. Вторник за някои ще е ден за уреждане на битови въпроси вкъщи. Помислете за промени в личния живот и облеклото с оглед на наближаващите празници. Направете някои дребни покупки. Като цяло днес ще имате най-добри шансове от всички дни в седмицата за това. Перспективата ще ви даде допълнителна енергия да погледнете смело в бъдещето.

Козирог

Днес за голяма част от знака се очертават финансови неприятности. В едни случаи става дума за прибързани действия, които ще ви лишат от възможността за допълнителни печалби, а при други възниква напрежение в отношенията с партньорите в бизнеса. Причината за изостряне на обстановката е у вас. Според мен тук става въпрос за грешно тълкуване, което ще ви подведе, и ще се стигне до нарушаване на взаимоотношенията, откъдето ще последват финансови загуби.

Водолей

Активността ще ви доведе до успехи, но мнозина от Водолеите са склонни към прибързаност. Това намира израз у вас поради проблеми от лично естество, които за момента не сте в състояние да разрешите. Друга не по-малка опасност е раздразнителността ви. По-никакъв начин не бива да я демонстрирате в службата днес. Истина е, че ще се сблъскате с проблеми на работното си място, но ако тръгнете да се разправяте, ще имате големи неприятности.

Риби

Четвъртък се характеризира с множество трудности в професионален план за Рибите. Подобно развитие ще имат дела и въпроси, които следва да решавате по административен път, поради което е за предпочитане да не се захващате с такива сега. На сполука можете да се надявате във финансовата сфера, но е добре да действате в съдружие. В личен план обаче може да се каже, че постепенно се освобождавате от двойствеността.