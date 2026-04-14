"Юрая Хийп" идва за последен път

"Юрая Хийп", една от любимите групи на българската публика, идва да се сбогува с многобройните си почитатели у нас. Концертът ще се състои на 6 ноември в зала "Арена 8888", София.

От оригиналния състав на групата, която ще отбележи 55-годишнина с турнето The Magician's Farewell, днес е останал само китаристът Мик Бокс. Това е прощалното турне на рок динозаврите, с което слагат край на световната си концертна кариера. Наследството им включва 40 милиона продадени албума и над 4000 концерта, а България е единствената страна, в която песента July Morning е станала повод за спонтанен народен празник с десетилетна история.

С хитове като Gypsy, Bird of Prey и Walking in Your Shadow, "Юрая Хийп" започва своя възход както у дома, така и в САЩ, който достига своята кулминация с албумите Demons and Wizards, The Magician’s Birthday и Sweet Freedom, всички от които станаха златни в САЩ, влязоха в Топ 40 на Billboard и осигуриха години на концертно господство за групата.

Съставът с най-високите постижения в биографията на групата включва Дейвид Байрън, Кен Хенсли, Мик Бокс, Гари Тейн и Лий Кърслейк. Пред десетилетията "Юрая Хийп" търпи многобройни кадрови промени и никога не повтаря успехите си от първата половина на 70-те години. Но все пак оставя зад себе си 25 студийни албума и безброй концертни записи и компилации, продадени в над 40 милиона бройки. Eдинственият музикант, който е останал в различните формации от края на 60-те години на 20 век до днес, е китаристът Мик Бокс, законен собственик на името "Юрая Хийп" (групата е кръстена на герой от романа "Дейвид Копърфийлд" на Дикенс).

Групата гостува многократно и у нас, започвайки още преди падането на Желязната завеса - през август 1988 г. "Юрая Хийп" прави турне в множество български градове, като изнася цели 25 концерта. Особено близка връзка с България и родната публика имаше Джон Лоутън - вокалист на бандата в периода 1976-1979 г.

От 2004 г. насам той ежегодно гостува и пее незабравимата July Morning на брега на морето в Каварна, а след кончината му, по негово изрично желание, прахът му бе разпръснат над вълните край Камен бряг. Година преди него, през 2020-а, починаха композиторът на легендарното парче Кен Хенсли и барабанистът Лий Къркслейк.

Билети за концерта на 6 ноември се продават в Eventim от този петък, 17 април. За най-ревностните фенове, които искат да се срещнат и сбогуват лично с групата, има и 25 ВИП пакета.