Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Японска графика от два века привлича ценители в Двореца

Изложбата в Националната галерия представя една от най-богатите колекции в Югоизточна Европа

Днес, 20:34
Адзечи Уметаро (1902–1999), "Борба с бикове".
Адзечи Уметаро (1902–1999), "Борба с бикове".

Изложба „Японска графика XVIII–XX век“ се откри тази вечер в Националната галерия – Двореца, където може да бъде разгледана до 8 ноември. Съорганизатор, наред с домакините, е и посолството на Япония у нас. Куратор на експозицията е Златка Димитрова.

Колекцията на Националната галерия е една от най-представителните сбирки на японско изкуство в Югоизточна Европа и проследява развитието на основни направления и графични техники в него през последните два века. Произведенията са постъпвали по различни пътища – чрез откупки, от изложби през 1957 и 1963 г., от създаденото през 1981 г. Международно биенале на графиката във Варна и чрез дарения от автори след техни представяния в България от 70-те до края на XX век. Важен момент е договореността за сътрудничество между България и Япония от 1975-а, след която обменът на изложби и други културни инициативи се разширява. Събитие с ключово значение е организираната съвместно с Японската фондация изложба преди 50 години в София.

Настоящата изложба е включена в програмата на 37-ото издание на Дните на японската култура в България. Най-ранният представен период в нея е свързан с традиционната гравюра на дърво – укийо-е, която заема централно място в развитието на японската графика през периода Едо (1603–1868). В началото на XX век се формират две нови направления – шин-ханга („нови отпечатъци“) и сосаку-ханга („творчески отпечатъци“). Те се развиват почти паралелно, но се основават на различно разбиране за ролята на художника и за процеса на създаване на графичното произведение.

Шин-ханга възниква като опит за обновяване на традицията на укийо-е. Запазен е установеният модел на производство, при който създаването на отпечатъка е резултат от съвместната работа между издател, художник, гравьор и печатар. Сосаку-ханга утвърждава различен принцип – авторите сами създават композицията, обработват печатната форма и отпечатват произведението. В тези графики традицията на японската гравюра на дърво се съчетава с някои художествени принципи на европейския модернизъм.

След края на Втората световна война японските художници постепенно възстановяват международните си контакти, някои от тях създават връзки с Китай, СССР и страните от Източна Европа. С подобен контекст е свързана една от ранните придобивки на новосъздадения отдел за чуждестранно изкуство към Националната галерия – през 1957 г. българската държава откупува произведения от организираната от художника Мирчо Якобов изложба в залата на СБХ на ул. „Г. С. Раковски“ 125 в София (днес зала „Райко Алексиев“), посочват домакините на експозицията.

От края на 50-те японската графика навлиза в период на значително техническо и художествено обновяване и разнообразие. Наред с гравюрата на дърво все по-широко се налагат литографията, офортът, сухата игла, мецотинтото и разнообразните смесени техники. През втората половина на XX век японските автори участват активно в международни изложби и биеналета и утвърждават сериозното си присъствие на световната графична сцена. Този период е представен широко и в колекцията на Националната галерия.

Кабураги Кийоката (1878–1972), "Красавица до реката", XX век.
Кабураги Кийоката (1878–1972), "Красавица до реката", XX век.
Ончи Коширо (1891–1955), "На връщане от банята"
Ончи Коширо (1891–1955), "На връщане от банята"
Каваниши Хиде (1894–1965), "Пейзаж. Жена от Кобе"
Каваниши Хиде (1894–1965), "Пейзаж. Жена от Кобе"
Йошида Ходака (1926–1995), "Из моите сбирки: Къща S. M.", 1980
Йошида Ходака (1926–1995), "Из моите сбирки: Къща S. M.", 1980
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

японска графика, Национална галерия Двореца, Дни на японската култура

Още новини по темата

Новият сюрреалист Гийермо Лорка превзема Двореца
11 Дек. 2025

България се потапя в японската култура за 35-и път
31 Авг. 2024

Джесика Ланг снима само на 35 мм лента и никога не реже кадъра
05 Юли 2024

Япония гостува в седем града
04 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки