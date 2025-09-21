Виетнамският певец Дък Фук стана първият победител в "Интервизия" – руският отговор на "Евровизия", възроден след ембаргото, наложено на Русия от европейския песенен конкурс след вероломната инвазия в Украйна.

След изпълнение, преливащо от гръмки вокали и пиротехника, песента му Phu Dong Thien Vuong, която е смесица от поп, рап и дъбстеп, изпревари Киргизстан, чиито представители останаха на второ място. Титлата бе придружена с награда от 30 милиона рубли (около 360 000 долара).

Финалът поднесе и изненада. Малко преди американската участничка, родената в Австралия певица от гръцки произход Василики Карагиоргос - Васи, да излезе на сцената, водещите на шоуто обявиха, че тя няма да може да се изяви поради "политически натиск" от австралийското правителство. Друг изпълнител, певецът и композитор Брандън Хауърд, също трябваше да представи САЩ, но в крайна сметка се е оттеглил три дни преди финала поради "непредвидени семейни обстоятелства".

Васи заяви пред Асошиейтед прес, че в момента не може да коментира ситуацията.

След това, когато руският претендент Шаман завърши своето изпълнение, той произнесе пламенна реч, в която помоли международното жури да не взема под внимание представянето на Русия. "Русия вече спечели, като покани толкова много страни да се присъединят към нас", каза той. Ярослав Дронов, известен с псевдонима Shaman, е ултранационалист, който непрекъснато облъчва аудиторията си с идеи на великоруския шовинизъм.

Сам Путин говори на откриването на конкурса, създаден с негова заповед. А външният министър Сергей Лавров обяви по-рано, че на сцената "Няма да има извращения или подигравки с човешката природа", визирайки либералната и толерантна към ЛГБТИ хората "Евровизия".

На Live Arena в Новоивановское край Москва снощи се изявиха представители на Беларус, Венецуела, Виетнам, Египет, Етиопия, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизстан, Мадагаскар, Саудитска Арабия, Сърбия, Узбекистан, Таджикистан, Южна Африка. Всички участници пяха на родните си езици – в контраст с "Евровизия", където доминира английският. Сред изпълнителите се откроиха кубинката Сулема Иглесиас Салазар с румба, катарката Дана Ал Меер и сърбинът Слободан Тркуля с песента "Три рози". Журито включваше американския рок музикант Джо Лин Търнър (бивш член на Deep Purple и Rainbow).

Исторически "Интервизия" е създадена през 1965 г. в Прага, прекратена след събитията от 1968 г., а през 70-те възобновена в Полша. За разлика от Евровизия, победителят се определя изцяло от жури. В конкурса по това време участват основно социалистически страни, близки до СССР, но и Австрия, Белгия, Испания, Канада, Холандия, Португалия и Финландия.

Следващото издание на "Интервизия" ще се проведе в Саудитска Арабия през 2026 г.